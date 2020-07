Nhiều hoa hậu trình diễn trong show thời trang 'Thương' của Hoàng Hải

Lễ hội âm nhạc Made in America thường niên của ông hoàng nhạc hip-hop Jay-Z (chồng của danh ca Beyoncé) năm nay bị hủy do Covid-19 và sẽ được chuyển sang 2021.

Theo tin từ Deadline, bom tấn quy tụ dàn sao châu Á Shang-Chi and the legend of the Ten Rings của Marvel sẽ khởi quay lại vào cuối tháng 7.