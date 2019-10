Nhiều nghệ sĩ tiếc thương khi nghe tin ca sĩ xinh đẹp Sulli tự sát

Tại Hàn Quốc, hàng loạt người nổi tiếng đều không giấu được sự bàng hoàng trước chuyện Sulli tự sát. Nhiều sao như Kim Yoo Jung, NU’EST, Monsta X, DAY 6, Kang Daniel, Seventeen… đều quyết định hủy/hoãn lịch trình khi tin dữ được công bố rộng rãi.

Tất cả gà nhà SM Entertainment như Super Junior, Tae Yeon (SNSD), Super M, Chen (EXO), Red Velvet … đều tạm dừng mọi hoạt động vì quá ngỡ ngàng bởi người đồng nghiệp cùng công ty mất đột ngột. Các thành viên nhóm f(x) được cho là cũng rất sốc. Riêng DBSK (TVXQ) lộ rõ vẻ mặt buồn bã ở sân bay lúc trên đường đến Nhật Bản chuẩn bị cho concert. Được biết, do đêm nhạc đã được sắp xếp từ lâu nên nhóm không thể hoãn dù đang rất đau lòng vì sự ra đi của đàn em thân thiết.

Ngoài Shin Hyun Joon, thì không ít tài tử, minh tinh, ca sĩ Hàn Quốc cũng bày tỏ cảm xúc thông qua trang cá nhân. Goo Hye Sun viết: “Ngủ ngon nhé, Sulli bé nhỏ. Chị yêu em”; Ahn Jae Hyun ngỡ ngàng: “Không thể, không thể nào!...”; Goo Hara nhắn nhủ: “Ở thế giới ấy, hi vọng Jin Ri (tên thật của Sulli) có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn”; Kang Ji Young (cựu thành viên Kara) bồi hồi: “Mọi người sẽ nhớ mãi nụ cười của cậu”; nghệ sĩ hài Hong Suk Chun cập nhật: “Ở nơi đó, anh hi vọng em sẽ không đau khổ nữa và có thể làm bất cứ điều gì mình thích…”; Gong Hyo Jin đầy tâm trạng: “Đừng làm kẻ xấu mà hãy cùng nhau trở thành người tốt hết đi”; Jia (cựu thành viên miss A) bất ngờ: “Trời ơi, tại sao chứ?”, Mina (cựu thành viên AOA) chia sẻ: “Jin Ri, đừng bị bệnh và chịu đựng nữa. Hãy hạnh phúc nào!”…