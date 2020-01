Nhóm nhạc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng trở lại với MV 'Giải nghiệp'

Trung thành với châm ngôn "Tết vui, Tết năng động" và là phong cách giúp tạo nên điểm nhấn cho Lip B thời gian đầu ra mắt, Giải nghiệp vẫn mang giai điệu trẻ trung, sôi động, bắt tai cùng với ca từ vui nhộn, gần gũi, bắt kịp xu hướng mùa Tết. Trong MV còn có sự xuất hiện của diễn viên Hồng Thanh, quán quân Cười xuyên Việt 2017 trong vai thầy bói khiến người hâm mộ thích thú. Với giai điệu vui tươi và hình ảnh được đầu tư tỉ mỉ, ca khúc này được khán giả kỳ vọng sẽ trở thành một bản hit mới của Lip B sau Số nhọ.

Bên dưới phần bình luận, khán giả dành nhiều lời khen cho MV của bốn cô nàng cá tính này. Một tài khoản bình luận: “Xem MV xong thì lại nhớ đến mấy chục năm trước. Từ cách quay đến cách diễn đều rất vui nhộn. Màu sắc quá đẹp. Giọng của các chị trong MV lần này đỉnh thật” hay “MV dễ thương ghê, bài hát cũng rất hay nữa. Một sự tiến bộ rõ rệt của Lip B”.

Lip B là nhóm nhạc nữ thuộc công ty do Ông Cao Thắng và Đông Nhi thành lập có 4 thành viên gồm: Annie (Nguyễn Thị Thu Thủy), Yori (Lê Võ Huỳnh Nga), Mei (Nguyễn Trần Thảo Quyên), Na Whan (ca sĩ gốc Hàn Quốc). Nhóm ra mắt vào tháng 11.2016 với ca khúc Love you want you đạt 11 triệu view và Số nhọ 20 triệu view. Trưởng nhóm Annie từng chia sẻ Lip B đã gặp khủng hoảng khi hai thành viên Mei và Na Whan quyết định rời nhóm, tuy nhiên, cô khẳng định rằng cả hai tách nhóm vì lý do cá nhân và các thành viên vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.