Những ảnh hưởng tiêu cực sau cuộc ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo

Sáng 27.6, tin tức Song Joong Ki đệ đơn ly hôn Song Hye Kyo chễm chệ trên trang chủ hàng loạt cơ quan truyền thông Hàn Quốc và nhiều nước khác. Vài ngày sau, báo chí xứ kim chi nhanh chóng phân tích tác động của chuyện chia tay này đối với mảng quảng cáo, ngành du lịch, thị trường phim truyền hình nói riêng cũng như làng giải trí nói chung…

Phim trường Hậu duệ mặt trời chịu sóng gió

Đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất và trực tiếp nhất khi Song Joong Ki và Song Hye Kyo chấm dứt quan hệ vợ chồng chính là những địa điểm, sản phẩm, thương hiệu “ăn theo” bộ phim Hậu duệ mặt trời.

Trước mắt, công viên Hậu duệ mặt trời ở thành phố Taebaek (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc) là nơi “dính chưởng” nặng nề nhất. Được biết, sau khi đứa con tinh thần của biên kịch Kim Eun Sook đạt thành công lớn, chính quyền thành phố đã quyết định bỏ ra 270 triệu won (tương đương 5,5 tỉ đồng) để biến nơi này thành điểm du lịch cho fan được trải nghiệm trực tiếp những gì từng diễn ra trong phim. Không chỉ làm bối cảnh trong phim trở nên hấp dẫn, sống động hơn mà nhà chức trách còn đầu tư cả bức tượng Song Joong Ki và Song Hye Kyo hôn nhau bằng đồng.

Khuôn viên nơi ăn theo bộ phim Hậu duệ mặt trời ở Taebaek ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH KOREABOO

Đặc biệt, thành phố Taebaek thường tổ chức Lễ hội cặp đôi Taebaek kéo dài 3 ngày vào tháng 7 mỗi năm (bắt đầu từ năm 2017) để giúp du khách có thể chìm vào chuyện tình lãng mạn giữa Yoo Shi Jin (Song Joong Ki) và Kang Mo Yeon (Song Hye Kyo). Tuy nhiên, bởi cặp sao của phim đã đột ngột “tan đàn xẻ nghé” nên lễ hội cũng phải bị hủy bỏ. Đại diện chương trình chia sẻ họ đang cân nhắc có tiếp tục tổ chức tiếp hay phải chuyển chủ đề khác sao cho phù hợp với tình hình hiện tại.

Lễ hội cặp đôi Taebaek năm ngoái đã thu hút hơn 12.000 người bao gồm người hâm mộ và cả khách du lịch thường. Đó là chưa kể các khoản thu ngoài lề khi khách đến nơi đây. Vì thế, việc hủy lễ hội chắc chắn ảnh hưởng không nhỏ đến ngân sách của thành phố Taebaek.

Một số địa điểm thu hút khách nhờ dựa trên câu chuyện tình yêu lãng mạn giữa hai nhân vật chính trong Hậu duệ mặt trời ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA, NAVER

Không riêng gì Taebaek bị “thất thu” mà Daejeon cũng có thể bị ảnh hưởng. Nhà của bố Song Joong Ki tọa lạc tại Daejeon và là nơi thăm quan lý tưởng của các fan nước ngoài mỗi khi tới Hàn Quốc. Dù vậy, nơi này có thể chịu cảnh “tẩy chay” nếu như tin đồn sao phim Đảo địa ngục ngoại tình là thật.

Công ty quảng cáo đau đầu

Theo Kukmin Ilbo, ngành quảng cáo cũng rơi vào tình trạng đối phó với những hậu quả từ những tin đồn không hay về vụ ly hôn của Song Hye Kyo và Song Joong Ki.

Kết quả là nhiều thương hiệu do Song Hye Kyo làm gương mặt đại diện đang cân nhắc tìm người mới thay thế. Đơn cử là một hãng gia dụng nổi tiếng đang ráo riết chỉnh sửa các kế hoạch truyền thông và tìm đại sứ thương hiệu mới để kịp tiến độ quảng bá.

Dù vậy, vẫn có nhiều công ty khẳng định sẽ không vì chuyện đời tư mà ngưng hợp tác với cô. Trang Viewers hé lộ các nhãn hàng mỹ phẩm, nước đóng chai, nữ trang… do minh tinh sinh năm 1981 quảng bá, vẫn nhất quyết làm việc cùng cô là vì trong hợp đồng không có điều khoản nào quy định về các vấn đề mang tính cá nhân của nữ diễn viên.

Song Hye Kyo là một trong số các sao nữ sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo nhất Hàn Quốc ẢNH: INSTAGRAM NV

Trái ngược với vợ cũ, Song Joong Ki lại có không ít vướng mắc với các công ty mà mình tham gia quảng cáo. Từ khi kết hôn, anh trở thành người đàn ông gia đình, hình tượng người chồng tận tụy thương yêu bà xã in sâu thẳm trong lòng mọi người và giúp anh tiếp cận được các thương hiệu thiết bị gia dụng và đồ dùng gia đình. Trang On tiết lộ trong hợp đồng ký kết, đại úy Yoo của Hậu duệ mặt trời phải tránh dính vào tin tức tiêu cực và không được ly hôn. Ngoài ra, những thương hiệu sử dụng cặp đôi Song - Song là người phát ngôn cũng bị sốc trước tin tức ly hôn bất ngờ. Các công ty này thông báo sẽ đưa ra phản hồi sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Tính đến 29.6, tạm thời vẫn chưa công ty nào hủy hợp đồng với Song Hye Kyo và Song Joong Ki, nhưng nhiều khả năng họ sẽ nhận nhiều yêu cầu thanh lý hợp đồng thời gian tới.

Song Joong Ki trong các clip quảng cáo về đồ dùng gia đình ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cổ phiếu công ty phim ảnh sụt giảm

Bộ phim Asadal chronicles (Biên niên sử Asadal) hay còn gọi Arthdal niên sử ký nhanh chóng trở thành tâm điểm sau khi Song Joong Ki công bố tin ly hôn. Do phim phát sóng tối thứ 7 - chủ nhật hằng tuần, nên rating (lượng người xem trung bình) của các tập mới nhất tác phẩm chưa được cập nhật, đồng nghĩa rằng phản ứng của khán giả vẫn chưa kiểm chứng. Dẫu vậy, fan của anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận mức rating sụt giảm trong tuần này bởi tin đồn Song Joong Ki “tòm tem” với bạn diễn Kim Ok Bin ngày càng lan rộng.

Tuy nhiên, tác động của chuyện nam diễn viên chính bỏ vợ đã được thể hiện qua cổ phiếu của công ty sản xuất Arthdal niên sử ký. Theo Korea Herald, cổ phiếu công ty phim Studio Dragon đã giảm hơn 1,29% ngay trong ngày Song Joong Ki đưa ra phát ngôn ly hôn. Korea Herald cũng cho biết cổ phiếu công ty con của công ty quản lý Blossom Entertainment cũng có chiều hướng giảm khoảng 2 - 3%.

Song Joong Ki trong bộ phim Biên niên sử Asadal ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHIM

Giới làm phim cũng nhận định Song Joong Ki và Song Hye Kyo sẽ khó chọn dự án hơn sau khi ly hôn. Hiện mỹ nam họ Song đang có trong tay phim truyền hình Asadal Chronicles và phim điện ảnh Spaceship Victory sắp quay. Còn vợ cũ của anh thì vẫn đang cân nhắc vài phim, trong đó có tác phẩm màn ảnh rộng Anna của đạo diễn Lee Joo Young.

Làn sóng Hallyu bị tiêu cực hóa

Trả lời Yonhap News qua điện thoại, nhà phê bình văn hóa nổi tiếng Ha Jae Keun nhấn mạnh chuyện “đường ai nấy đi” giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo có tác động không hề nhỏ. Ông cho rằng: “Nếu nguyên nhân ly hôn là vì khác biệt tính cách, đó là vấn đề riêng tư của họ. Còn nếu là một lý do tiêu cực, thì có thể ảnh hưởng đến cả làn sóng Hàn Quốc trên thế giới ”.

Ông nói thêm: “Cả hai đều rất nổi tiếng ở Đông Á, nhất là Trung Quốc. Họ còn thuộc top ngôi sao hàng đầu ở đất nước đông dân nhất hành tinh mà Trung Quốc cũng là thị trường lớn thứ hai trên thế giới nữa”.

Song Joong Ki và Song Hye Kyo nhận giải tại Korea Popular Culture and Arts Awards 2016 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHOSUN

Đặc biệt, Song Joong Ki và Song Hye Kyo còn từng vinh dự được nhận bằng khen của Tổng thống Hàn Quốc vì những đóng góp to lớn cho nền văn hóa, nghệ thuật nước nhà Korea Popular Culture and Arts Awards 2016. Thậm chí, sao Ngôi nhà hạnh phúc còn được mời dự lễ khai mạc một sự kiện hợp tác thương mại và kinh tế Hàn - Trung cùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Trên báo chí các quốc gia Âu - Mỹ, cuộc hôn nhân của Song Joong Ki và Song Hye Kyo từng được ví như Brad Pitt và Angelina Jolie châu Á. Giờ đây, khi tin ly dị của cặp sao Hậu duệ mặt trời được công bố, một số cư dân mạng đã mỉa mai tình cảm của đôi Song - Song như ngôn tình hóa ra lại ít vững bền hơn Brangelina: “Chí ít thì Brangelina còn sống với nhau hơn 10 năm và có con, Song - Song chỉ có thể cưới nhau chưa được 2 năm”.