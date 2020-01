Những bộ cánh quyến rũ nhất lịch sử thảm đỏ Quả cầu vàng

Là lễ trao giải thưởng lớn đầu tiên trong năm, Quả cầu vàng đưa ra gợi ý về những dự đoán được mong đợi tại giải Oscar tiếp sau đó. Một điều quan trọng không kém, những người tham dự giải thưởng mang đến cho thế giới thời trang xu hướng đầu tiên trong phong cách thảm đỏ của năm.

Reese Witherspoon

Ngôi sao Big Little Lies (tạm dịch: Những lời nói dối khủng khiếp) - loạt phim truyền hình xuất sắc của Mỹ về đời sống tâm lý tình cảm của các phụ nữ trung niên - phá vỡ trái tim nhỏ bé của người hâm mộ với chiếc váy cocktail (mẫu đầm ôm sát ngực và có chiều dài váy ngang hoặc trên đầu gối) rực rỡ của nhà mốt Nina Ricci tại buổi lễ năm 2007. Đôi giày cao gót màu đỏ nóng bỏng và chiếc vòng tay nạm kim cương làm bật màu da của nữ diễn viên.

Reese Witherspoon tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2007 ẢNH: PEOPLE

Jennifer Aniston

Đến tận năm 2002, Jennifer Aniston mới có cơ hội dự thảm đỏ Quả cầu vàng với đề cử Diễn viên chính phim truyền hình xuất sắc nhờ tác phẩm nổi tiếng Friends. Cô diện vest theo phong cách “thả rông”.

Jennifer Aniston tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2002 ẢNH: POPSUGAR

Billy Porter

Ngôi sao Pose, được mệnh danh là người tạo nên luật lệ mới trên thảm đỏ, chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng với các bộ cánh phá cách. Năm 2019, anh thu hút ánh nhìn với bộ đồ đầy hoa với áo choàng bắt mắt.

Billy Porter tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2019 ẢNH: INSIDER

Eva Mendes

Eva Mendes trông tựa thiên thần khi diện một chiếc váy Christian Dior trắng muốt trên thảm đỏ năm 2009.

Eva Mendes trên thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2009 ẢNH: PEOPLE

Chrissy Teigen

Siêu mẫu rạng ngời trên thảm đỏ trong bộ váy màu hồng đính cườm của Zuhair Murad tại lễ trao giải năm 2015.

Chrissy Teigen trên thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2015 ẢNH: POPSUGAR

Lady Gaga

Thiết kế màu xanh hoàng gia (Royal Blue) trong bộ sưu tập Thu Đông 2018 dòng haute couture của Valentino làm tăng vẻ lãng mạn của ‘nữ hoàng kỳ dị’ làng nhạc pop. Lady Gaga ‘càn quét’ thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2019 theo đúng nghĩa đen với phần đuôi dài quá khổ.

Lady Gaga tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2019 ẢNH: VANITY FAIR

Lupita Nyong’o

‘Viên kim cương của lục địa đen’ làm mưa làm gió tại lễ trao giải năm 2014 với chiếc váy Ralph Lauren đầy mê hoặc.

Lupita Nyong’o trên thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2014 ẢNH: POPSUGAR

Beyoncé

Giọng ca nội lực Spirit diện đầm đính cườm xẻ cao quyến rũ của Elie Saab tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2009.

Beyoncé tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2009 ẢNH: POPSUGAR

Gemma Chan

Mỹ nhân của bộ phim hài – tình cảm Crazy Rich Asian (Con nhà siêu giàu châu Á) mặc đầm xanh bồng bềnh của thương hiệu Valentino cùng giày Christian Louboutin đồng điệu trong sự kiện thảm đỏ năm 2019.

Gemma Chan tại sự kiện thảm đỏ Quả cầu vàng năm 2019 ẢNH: HARPERS BAZAAR

Charlize Theron

Charlize Theron mang đến lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2012 vẻ ảo mộng với đầm hồng xẻ ngực, lối trang điểm tự nhiên làm tôn lên vẻ quyến rũ.

Charlize Theron tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2012 ẢNH: POPSUGAR

Emma Stone

Emma Stone với bộ jumpsuit ấn tượng với chiếc nơ to phía sau của thương hiệu Lanvin trên thảm đỏ năm 2015.

Emma Stone tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015 ẢNH: HOLLYWOOD REPORTER

Angelina Jolie

Nữ diễn viên khiến mọi người phải ghen tị khi cô rạng ngời trong chiếc váy màu ngọc lục bảo lấp lánh hiệu Atelier Versace tại lễ trao giải năm 2011.

Angelina Jolie tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2017 ẢNH: HARPERS BAZAAR

Janelle Monáe

Ca sĩ người Mỹ Janelle Monáe mang đến không khí vui nhộn cho buổi lễ năm 2017 với thiết kế lạ mắt từ Armani.

Janelle Monáe tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2017 ẢNH: PEOPLE

Mandy Moore

Ngôi sao bộ phim truyền hình This Is Us (tựa Việt: Chính chúng tôi) mang đến sự pha trộn giữa những rung cảm hiện đại và cổ điển cho sự kiện thảm đỏ năm 2017 với chiếc váy dạ hội vừa táo bạo vừa kín đáo của Naeem Khan.

Mandy Moore tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2017 ẢNH: POPSUGAR

Megan Fox

Megan Fox trông thật thanh lịch tại Quả cầu vàng năm 2011 với thiết kế màu hồng nhạt mềm mại của Armani Privé. Dây chéo một bên vai và các chi tiết chéo trên thân áo làm cho cô đào nóng bỏng Hollywood thêm quyến rũ.

Megan Fox tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2011 ẢNH: POPSUGAR

Jennifer Lopez

Diện chiếc váy xẻ ấn tượng phía trước và phía sau của Zuhair Murad, Jennifer Lopez khoe vóc dáng hoàn hảo trên thảm đỏ lễ trao giải năm 2015.

Jennifer Lopez tại buổi lễ trao giải Quả cầu vàng năm 2015 ẢNH: REX

Nhiều người theo dõi thời trang đang chờ xem những mẫu trang phục mới của các ngôi sao tại lễ trao giải Quả cầu vàng 2020, sắp diễn ra vào ngày 5.1 (giờ Mỹ) tại Los Angeles.