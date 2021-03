Những bộ phim điện ảnh nổi tiếng được chuyển thể từ game đình đám

Khi thấy các nhân vật mình yêu thích trên màn ảnh rộng cũng là một trải nghiệm không thể bỏ qua của các game thủ vì vậy dễ hiểu khi những bộ phim đình đám bậc nhất của Hollywood được chuyển thể từ các game nổi tiếng.

Mark Wahlberg vai Max Payne trong bộ phim cùng tên ẢNH: IMDB

Max Payne (2008)

Bộ phim hành động phát hành vào năm 2008 dựa theo tựa game cùng tên phát triển bởi Remedy Entertainment và sau đó là Rockstar Studios. Tên phim được đặt theo nhân vật chính là Max Payne, một thanh tra trên hành trình trả thù cái chết của vợ con.

Max Payne (tựa Việt: Lửa hận thù) do John Moore đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges, Olga Kurylenko .... Mặc dù có nhiều nhận xét tiêu cực về cốt truyện và cách triển khai nhân vật, song phim vẫn gây hứng thú nhất định cho khán giả mê game nhờ phần kỹ xảo có thể coi là khá ổn lúc bấy giờ. Bộ phim mở màn ở vị trí số 1 tại phòng vé trong tuần đầu ra mắt và cán mốc doanh thu hơn 85 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất là 35 triệu USD.

Cảnh hành động phim Need For Speed ẢNH: IMDB

Need For Speed (2014)

Chuyển thể từ thương hiệu game đua xe lớn nhất lúc bấy giờ, Need For Speed (Đam mê tốc độ) là phim hành động do Aaron Paul thủ vai chính Tobey Marshall. Nội dung kể về câu chuyện tay đua đường phố Tobey Marshall bắt đầu giải đua xuyên quốc gia để trả thù cho cái chết của bạn mình.

Cũng như một vài phim chuyển thể khác, Need For Speed nhận vô số đánh giá tiêu cực từ nhà phê bình nhưng vẫn được khán giả đón nhận. Vai diễn Tobey của Aaron Paul vẫn thể hiện được chiều sâu cũng như nét cá tính riêng của mình.

Daniel Craig và Angelina Jolie trong phim Lara Croft: Tomb Raider ẢNH: IMDB

Lara Croft: Tomb Raider (2001)

Lara Croft: Tomb Raider (Kẻ cướp lăng mộ) là phim đầu tiên trong loạt phim do Angelina Jolie thủ vai chính. Được chuyển thể từ loạt trò chơi điện tử Tomb Raider, phim kể về câu chuyện Lara Croft (Angelina Jolie) – một nhà thám hiểm tìm hiểu về sự mất tích bí ẩn của cha cô. Đây là bộ phim điện ảnh lớn đầu tiên được quay ở Campuchia, cụ thể là đền Ta Prohm ở Angkor, tỉnh Siem Reap.

Tuy kịch bản có đôi chút chưa thỏa mãn, Lara Croft: Tomb Raider vẫn là một phiên bản hoàn hảo bước ra từ tựa game gốc. Từ ngoại hình đến những cảnh hành động, tất cả đều được khắc họa đúng như những gì các fan tưởng tượng về Lara Croft. Phim gặt hái được những thành công đáng kể ở khía cạnh phòng vé khi thu về 48.2 triệu USD trong tuần đầu tiên ra mắt và là một trong những phim được chuyển thể từ game có doanh thu cao nhất khi nhận về đến 274 triệu USD tiền vé.

Milla Jovovich trong phim Resident Evil ẢNH: IMDB

Resident Evil (2002)

Mượn các yếu tố từ phần 1 và 2 của trò chơi cùng tên, Resident Evil (Vùng đất quỷ dữ) là bộ phim kinh dị hành động do Milla Jovovich thủ vai chính. Bộ phim kể về nữ anh hùng bị mất trí nhớ Alice (Milla Jovovich) và một đội biệt kích của tập đoàn Umbrella cố gắng ngăn chặn sự bùng phát của T-Virus tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất. Tuy một vài yếu tố được thay đổi so với phiên bản trò chơi gốc, nhìn chung Resident Evil đã giúp người hâm mộ thỏa mãn sự tò mò về một thành phố Raccoon đầy zombie. Khác với những phim chuyển thể từ game khác, Resident Evil có tới tận 6 phần khác nhau và chất lượng đều khá ổn định. Đây là loạt phim chuyển thể từ game có tổng doanh cao nhất với hơn 1,2 tỉ USD cho 6 phần phim.

Olga Kurylenko và Timothy Olyphant hành động qua phim Hitman X47 ẢNH: IMDB

Hitman (2007)

Chuyển thể thành công nhân vật sát thủ có bộ complet đen cùng chiếc cà vạt đỏ, bộ phim Hitman (Hitman X47: Kẻ săn người) theo chân hành trình của Đặc vụ 47 – sát thủ được tạo ra từ quá trình biến đổi gen. Anh được một tổ chức bí mật thuê thực hiện nhiệm vụ và bị gài bẫy khiến anh bị cả Interpol lẫn quân đội Nga truy lùng. Các nhân vật trong phim được xây dựng khá tốt, đặc biệt là Đặc vụ 47 thông qua rất nhiều cảnh hành động.

Jake Gyllenhaal và Gemma Arterton trong phim Prince of Persia: The Sands of Time ẢNH: IMDB

Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Một tựa game đình đám khác của Ubisoft - Prince of Persia cũng được mang lên màn ảnh rộng và gặt hái nhiều thành công về mặt thương mại. Được xây dựng chủ yếu xoay quanh 2 phần game là Warrior Within và The Two Thrones, phim kể về Dastan (Jake Gyllenhaal) – một chàng trai vô gia cư trở thành hoàng tử xứ Ba Tư. Anh cùng công chúa Tamina chiến đấu để ngăn chặn người chú của mình là Nizam sở hữu sức mạnh Sands of Time – sức mạnh có thể đảo ngược thời gian, qua đó thống trị Ba Tư. Suốt một khoảng thời gian, Prince of Persia: The Sands of Time (Hoàng tử Ba Tư: Dòng cát thời gian) giữ kỷ lục là một trong phim chuyển thể từ game có doanh thu tốt nhất với 336 triệu USD.

Cảnh quay phim Warcraft: The Beginning ẢNH: IMDB

Warcraft: The Beginning (2006)

Bộ phim đình đám chuyển thể từ một tựa game đình đám, Warcraft: The Beginning (Warcraft: Đại chiến hai thế giới) kể về vương quốc Azeroth đứng trên bờ vực chiến tranh từ đội quân Orc – những chiến binh đang tìm vùng đất mới để thay thế cho quê hương đang chết dần của họ. Cốt truyện phim được xây dựng theo các sự kiện trước và trong các sự kiện của phần game đầu tiên Warcraft: Orcs & Humans. Bộ phim nhận được sự yêu mến từ những fan hâm mộ, đặc biệt là thị trường Trung Quốc . Với ngân sách khổng lồ lên đến 160 triệu USD, phim sở hữu phần kỹ xảo đồ họa xuất sắc và không quá khó để nó vượt mặt Prince of Persia: The Sands of Time để trở thành bộ phim chuyển thể từ game có doanh thu cao nhất mọi thời đại: 439 triệu USD trên toàn thế giới.

Nhân vật mới Cole Young (Lewis Tan đóng) trong Mortal Kombat 2021 ẢNH: IMDB

Mortal Kombat (1995)

Ra mắt năm 1995, Mortal Kombat (Mortal Kombat: Cuộc chiến sinh tử) là phim hành động võ thuật chuyển thể từ tựa game đối kháng cùng tên nổi tiếng lúc bấy giờ. Phim theo chân hành trình của Liu Kang, Johnny Cage và Sonya Blade tham gia một giải đấu võ thuật bí ẩn dưới sự lãnh đạo của thần sấm Raiden. Đây là cách duy nhất để ngăn cản phù thủy Thượng Tông và đội quân của hắn thôn tính Địa Giới. Phim xoanh quanh giải đấu Mortal Kombat đầu tiên nhưng bổ sung rất nhiều nhân vật nổi tiếng xuất hiện ở phiên bản trò chơi thứ hai nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía game thủ, đứng đầu doanh thu phòng vé Mỹ 3 tuần liên tiếp và thu về hơn 124 triệu USD trên toàn thế giới.

Năm 2021, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức phiên bản điện ảnh khác, mới nhất của Mortal Kombat. Trong trailer của phim, nhân vật mới Cole Young (Lewis Tan đóng) tìm hiểu về giải đấu bí mật Mortal Kombat - nơi mà Cole Young cùng những võ sĩ ưu tú nhất của Địa Giới như Lưu Khang, Công Lão, Sonya hay Jax sẽ hợp sức để chống lại tên phù thủy độc ác Thượng Tông cùng âm mưu xâm chiếm Địa Giới của hắn.

Mortal Kombat xuất phát từ game cùng tên khởi chiếu từ ngày 9.4 tại các rạp trên toàn quốc.