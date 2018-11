Những bộ phim thu hút người xem nhất tuần qua

Dẫn đầu doanh thu phòng vé là tác phẩm khai thác cuộc sống đời thường lẫn những màn trình diễn bùng nổ đã đi vào huyền thoại của nhóm nhạc Queen, đặc biệt là Freddie Mercury, giọng ca chính của nhóm. Đây được xem là một thành tích vượt xa sức tưởng tượng của nhà làm phim bởi trước đó, Bohemian rhapsody không được Fox đặt nhiều kỳ vọng bởi đụng độ với nhiều đối thủ mạnh mà nổi bật là tác phẩm mới của nhà Disney - The nutcracker and four realms (tựa Việt: Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc). Bohemian Rhapsody thu về 50 triệu USD, một thành tích tương đối cao so với mặt bằng chung mùa này, và với một phim ca nhạc.

Ảnh: Disney Hành trình ngập tràn màu sắc cổ tích của Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc không đem lại kết quả ấn tượng như kỳ vọng của Disney

Trên toàn thế giới, sau khi khởi đầu sớm ở Anh hồi cuối tuần trước, Bohemian Rhapsody đã có mặt tại 64 thị trường lớn nhỏ với tổng doanh thu đạt 72,5 triệu USD. Với việc là quê nhà của huyền thoại Queen, bộ phim đang là một trong những cái tên ăn khách nhất tại Vương quốc Anh khi đạt doanh thu 26,6 triệu USD.

Bên cạnh đó, tác phẩm của đạo diễn Bryan Singer cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế. Tại Pháp, phim đã thu về 7,7 triệu USD tiếp đó là Mexico (5,8 triệu USD), Đức (5,7 triệu USD), Hàn Quốc (5,7 triệu USD), Úc (5,4 triệu USD), Tây Ban Nha (4,8 triệu USD)…

Trải qua tuần đầu công chiếu, doanh thu toàn cầu của Bohemian Thapsody chạm mốc 122,5 triệu USD. Sang tuần tiếp theo, phim sẽ được ra mắt thêm tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ hứa hẹn mang đến những thành tích khả quan hơn cho hãng 20th Century Fox.

Ảnh: Warner Bros. A star is born rớt hạng sau bốn tuần liền giành ngôi á quân

Trong khi Bohemian Rhapsody có màn chào sân vượt quá mong đợi thì The nutcracker và four realms lại khiến Disney thất vọng vì thành tích mở màn thấp hơn dự kiến. Trình làng cùng thời điểm với bộ phim về nhóm nhạc Queen, “con cưng” nhà Chuột chỉ mang về vỏn vẹn 20 triệu USD, thấp hơn 2,5 lần so với đối thủ và nhận vị trí á quân.

Tuần qua, Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc cũng ra mắt tại 45 thị trường ngoài nước mang lại ước tính 38,5 triệu USD đưa doanh số toàn cầu chạm mốc 58,5 triệu USD.

Phim đứng vị trí thứ ba là Nobody's Fool của Paramount, với 14 triệu USD. Phim ca nhạc của hãng Warner Bros. - A star is born hiện đang giữ vị trí thứ tư với 11,1 triệu USD. Hiện tổng doanh thu nội địa của tác phẩm remake này đang nằm ở mốc 165,6 triệu USD sau 5 tuần phát hành tại Bắc Mỹ.

Ảnh: Universal Tuần tới, hàng loạt bộ phim đáng chú ý như: The Grinch, The girl in the spider's web, Overlord… sẽ chính thức trình làng

Tuần tới, The Grinch, phim hoạt hình đề tài giáng sinh sẽ chính thức ra rạp vào ngày 8.11. Nữ diễn viên Claire Foy, ngôi sao vừa đóng cặp cùng tài tử Ryan Gosling trong First man, cũng sẽ quay trở lại màn ảnh rộng với tạo hình gân guốc, mạnh mẽ hơn trong tác phẩm The girl in the spider's web ra mắt ngày 9.11. Bên cạnh đó, cuộc đua doanh thu phòng vé được dự đoán sẽ trở gay cấn hơn với sự xuất hiện của phim kinh dị Overlord đến từ hãng Paramount.