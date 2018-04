Những cặp chị em ruột thành danh ở các cuộc thi nhan sắc

Nam Em - Nam Anh

Nam Em có một người chị gái song sinh tên Lệ Nam. Vài năm trở lại đây, chị gái cô cũng bắt đầu hoạt động showbiz với nghệ danh Nam Anh. Chị gái cô tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lệ Nam, sinh năm 1996. Theo lời kể, trước khi mất, ông nội cô đã dặn dò bố mẹ cô rằng nếu sinh con trai thì đặt tên Nguyễn Quốc Phong, con gái thì đặt tên Nguyễn Thị Lệ Nam. Thế nhưng, mẹ cô lại sinh đôi 2 cô công chúa, nên cái tên Nam Em của cô ra đời như vậy.

Nam Em - Nam Anh giống hệt ngoại hình, nhưng khác nhau suy nghĩ, tính cách Vì là chị em song sinh nên ngoại hình của hai người rất giống nhau. Thậm chí trong nhiều khoảnh khắc, mọi người khó có thể nhận ra đâu là Nam Em, đâu là Nam Anh. Được biết, bố mẹ Nam Anh và Nam Em chia tay từ khi các con còn nhỏ. Anh trai và Nam Anh ở với mẹ còn Nam Em sống với bố ở nhà nội. Có lẽ chính việc sống xa cách ngay từ nhỏ đã khiến chị em Nam Em, Nam Anh có những khác biệt nhất định trong suy nghĩ, cách sống.

Nếu Nguyễn Thị Lệ Nam Em từng giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và Top 8 Hoa hậu Trái đất 2016 thì mới đây, Nam Anh đăng quang Người mẫu Thời trang Việt Nam. Cô từng bày tỏ mong muốn vượt qua cái bóng của em gái.

Diệu Hân - Diệu Thùy



Cặp đôi nhan sắc này đã đăng quang ngôi “hậu” trong các cuộc thi sắc đẹp danh giá. Nếu như cô chị Diệu Hân đăng quang Hoa hậu Đông Nam Á 2012 và giải phụ Thí sinh có làn da đẹp nhất tại cuộc thi này, thì cô em Diệu Thùy cũng đoạt ngôi vị Á hậu Đại dương 2017. Diệu Hân sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, dáng vóc khá “bốc lửa” với chiều cao 1,74m, số đo ba vòng 86-60-90. Trước đó, Diệu Hân cũng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và lọt vào vòng chung kết.

Vẫn có “vẻ đẹp 10 phân vẹn 10” như cô chị, Diệu Thùy sở hữu sắc đẹp dịu dàng thùy mị hơn

Diệu Thùy cũng sở hữu chiều cao khá nổi bật 1,76m, nặng 54kg với số đo 3 vòng: 85-58-94. Theo tiết lộ của Diệu Thùy, cả hai chị em cô thừa hưởng nhiều nhất gen chiều cao và những nét đẹp di truyền từ bên nội. Ông cố nội của Diệu Hân - Diệu Thùy là người Pháp.

Bên cạnh sắc đẹp, Diệu Hân và Diệu Thùy cũng là những cô gái tài năng. Cô chị Diệu Hân rất giỏi kinh doanh. Lĩnh vực kinh doanh đem lại nhiếu thành công cho Diệu Hân là thời trang. Diệu Thùy cho biết: “Chị Diệu Hân kinh doanh cực giỏi. Chị ấy biết kiếm tiền từ khi còn rất nhỏ. Chính chị Diệu Hân là người giúp đỡ về tài chính cho em trong thời gian em đi học”.

Nhưng Diệu Thùy cũng không phải là “tay vừa”. Từ thời học phổ thông trung học, Diệu Thùy đã tập tành kinh doanh rồi. 17 tuổi đã kiếm được tiền kha khá từ việc bán quần áo, mỹ phẩm online. Học Đại học Ngoại thương, chuyên ngành Quan hệ Quốc tế, Diệu Thùy muốn sau này đưa sản phẩm của gia đình đang kinh doanh ra thị trường thế giới. Diệu Thùy còn có “tài lẻ” là vẽ. Cô từng kiếm được tiền từ một số tác phẩm hội họa.

Thanh Tú - Trà My

Thanh Tú - Trà My cũng là cặp chị em ruột hiếm hoi lên ngôi vị cao tại các cuộc thi sắc đẹp. Năm 2015, Trà My lên ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Năm 2016, Ngô Thanh Thanh Tú lại được trao giải Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Cũng giống như Diệu Thùy - Diệu Hân, hai chị em á hậu này sở hữu chiều cao của gia đình bên nội. Trà My cao 1,78m còn cô em cao đến 1,80m. Các chỉ số hình thể của hai chị em cũng rất lý tưởng. Trà My có số đo ba vòng: 83-64-99, còn cô em Thanh Tú, Á hậu 1 của Hoa hậu Việt Nam 2016, số đo ba vòng: 81-62-99.



Thanh Tú - Trà My rất thân thiết ngoài đời

Không chỉ xinh đẹp mà hai chị em Trà My - Thanh Tú cũng đều là những cô gái tài năng. My giỏi nhất môn văn, còn Tú thì giỏi môn toán. Trà My đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành tài chính ngân hàng. Nhưng có thể nói, cô em Thanh Tú nổi trội hơn cô chị Trà My về sức học. Cô có thể nói được ba thứ tiếng Anh, Nhật, Pháp, thành thạo nhất là tiếng Anh với điểm số IELTS 6.5.

Tính cách của hai cô nàng cũng có những điểm khác biệt. Dù là chị, nhưng Trà My lại “yếu mềm” hơn cô em. Theo tiết lộ của gia đình, trong nhà Thanh Tú mạnh mẽ, đảm đang và chịu đựng vất vả nhiều hơn. Trong khi đó, Trà My thì “tiểu thư đài các”. Thậm chí cô em thường phải nuông chiều chị. Sau khi đăng quang Á hậu Hoa hậu Hoàn Vũ, Trà My muốn “an phận” nên đã lấy chồng và sinh con. Còn Thanh Tú vẫn đeo đuổi ước mơ trở thành nhà ngoại giao.