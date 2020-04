Những chương trình biểu diễn trực tuyến tuyệt đỉnh giữa mùa dịch

Nhiều năm qua, những trang web như Stageit đã cung cấp chương trình hòa nhạc trực tuyến của các nghệ sĩ ít được biết đến. Giờ đây, trong bối cảnh duy trì biện pháp phòng chống dịch, những nghệ sĩ có tên tuổi cũng đang đi theo hình thức này để kết nối với khán giả. Khán giả có thể thoải mái tận hưởng những chương trình biểu diễn của các ngôi sao âm nhạc như cặp đôi từng đoạt giải Grammy Gloria và Emilio Estefan, Luis Fonsi - chủ nhân của siêu hit Despacito (2017), J Balvin - “ông hoàng tỉ view” của dòng nhạc Latinh…

Ngày 27.4: LL Cool J sẽ lên sóng chương trình Rock the Bells Radio cùng Beastie Boys trên sóng đài Sirius XM vào buổi trưa theo giờ miền Đông nước Mỹ (đêm cùng ngày giờ Việt Nam). Ngoài ra, Bảo tàng Grammy có buổi livestream với ca sĩ Mỹ Sabrina Carpenter; Dave Specter và John Kattke cũng biểu diễn trên trang Facebook cá nhân.

Ngày 29.4: Bảo tàng Grammy tổ chức chương trình với ca sĩ nhạc đồng quê Brett Young. Rapper Offset cùng Young Thug, Rich the Kid và Saint Jhn sẽ livestream gây quỹ khi biểu diễn từ 16-18 giờ (6-8 giờ sáng 30.4 theo giờ Việt Nam) trên ứng dụng Oculus Venues và Facebook.

Ca sĩ Gloria Estefan (phải) và chồng Emilio Estefan tại Los Angeles, bang California, Mỹ Ảnh: Getty Images

Ngày 1.5: Kênh 102.7 KIIS FM của đài iHeartMedia Los Angeles sẽ tổ chức buổi livestream lúc 18 giờ 30 (8 giờ 30 phút ngày 2.5 theo giờ Việt Nam) trên trang Youtube của KIIS FM với sự tham gia của nhiều DJ như Joe Jonas, Dillon Francis và Loud Luxury, cùng khách mời đặc biệt như Lauv và nhiều nghệ sĩ khác. Ca sĩ nhạc đồng quê Kenny Chesney sẽ ăn mừng album mới Here and Now với 30 phút biểu diễn trực tuyến trên trang KennyChesney.com, trang Facebook của SiriusXM lúc 18 giờ (khoảng 6 giờ ngày 2.5 theo giờ Việt Nam). Liên hoan nhạc gây quỹ Dreamworld với sự tham gia của Bonnie X Clyde, Cheat Codes, Tokyo Machine và nhiều DJ sẽ diễn ra cùng ngày trên Twitch (một nền tảng live stream của Twitch Interactive - một công ty con của Amazon ).