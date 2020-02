Những 'cú hích' tuyệt vời cho nữ quyền

Chỉ khác là một phim thì sử dụng sức mạnh của vũ lực, còn phim kia lại sử dụng sức mạnh nội tâm, dù đều đề cập về nữ quyền, cùng chung một mục đích cuối cùng…

Sức mạnh bên ngoài và sức mạnh nội tâm chiến đấu vì tự do

Có thể nói rất lâu rồi, điện ảnh thế giới mới chứng kiến sự lên ngôi của một “anh hùng” đại diện cho phái nữ lại nhuốm màu bạo lực, đen tối đến thế. Cô nàng Harley Quinn (Margot Robbie) bước ra khỏi cuộc tình với gã hề Joker với hai bàn tay trắng cùng với sự chê cười của mọi người ở thành phố Gotham. Đi cùng với bi kịch này, Harley Quinn cũng bắt đầu bị giới xã hội đen truy đuổi vì những tội ác mà cô nàng đã gây ra cho mọi người trước đó.

TRAILER 'BIRDS OF PREY'

Hoặc là chấp nhận sống chui nhủi để yên phận, hoặc là đứng lên chống lại tên trùm tội phạm Roman Sionis (Ewan McGregor) cùng những kẻ khác, để giữ lấy sự tự do của riêng mình. Với cá tính của Harley Quinn, dĩ nhiên, cách tốt nhất là dùng bạo lực để ngăn chặn bạo lực, thứ mà diễn ra hàng ngày ở Gotham.

Ngược lại hoàn toàn với Harley Quinn, cô nàng Jo (Saoirse Ronan) trong Little Woman chỉ bằng ngòi bút và sức mạnh nội tâm của mình, quyết vượt thoát ra khỏi những định kiến về người phụ nữ trong giai đoạn nước Mỹ nội chiến. Jo không muốn lớn lên là phải lập gia đình, không muốn hôn nhân kiềm hãm những ước mơ cá nhân và cuối cùng Jo tin rằng ai cũng chỉ có một cuộc đời, vậy thì chúng ta phải sống xứng đáng với nó thay vì sống vì những điều mà người khác mong muốn.

TRAILER 'LITTLE WOMEN'

Dĩ nhiên, cả Harley Quinn và Jo đều có những đồng minh của riêng mình, chỉ là sự đồng cảm ấy ở các đồng minh với nhân vật chính là hoàn toàn khác nhau.

Trong khi Harley Quinn có được cô nàng tài xế giỏi võ Dinah Lance (Jurnee Smollett-Bell), cô nàng “thợ săn” Helena Bertinelli (Mary Elizabeth Winstead) và nữ thanh tra Montoya (Rosie Perez) ghét sự quan liêu đến mức muốn ra khỏi ngành để thuận tiện trong việc trừng phạt kẻ xấu. Jo lại chỉ có sự ủng hộ chừng mực của cô chị Meg (Emma Watson) và hai em gái Amy (Florence Pugh) và Beth (Eliza Scanlen). Người duy nhất có thể hiểu hết được những ước mơ thầm kín của Jo chỉ có người mẹ Marmee March (Laura Dern), nhưng tiếc thay bà đã chọn cuộc sống của một người phụ nữ chuẩn mực của thời kỳ đó mà không hề muốn “đào thoát” đi tìm sự tự do của mình dù chỉ là một ngày trong đời.

Little Women, một trong những tác phẩm xuất sắc năm qua nhận 6 đề cử Oscar 2020, trong đó có cả hạng mục quan trọng nhất là Phim hay nhất. Tuy nhiên tác phẩm nhận được tượng vàng Oscar ở hạng mục phục trang Ảnh: Galaxy

Birds of Prey sẽ thỏa mãn cảm xúc của những khán giả bấy lâu nay bị kiềm nén bởi khát khao muốn được “đập tan” cái xấu bằng chính sức mạnh của mình, đặc biệt là khán giả nữ. Little Woman lại là sự thúc đẩy từ bên trong, chỉ dựa vào tinh thần và ý chí để vượt thoát những rào cản bình đẳng giới để cất lên tiếng nói tự do.

Yếu tố nữ quyền trong Birds of Prey và Little Women đều mạnh mẽ và quyết liệt y như nhau. Nhưng một bên thì cuồng nộ và một bên thì nhẫn nại và bền bĩ.

Ngoài sự thu hút về mặt câu chuyện, cả hai bộ phim đều mang đến cho khán giả những màu sắc thời trang cực kỳ ấn tượng và thu hút. Nhất là khi Little Women vừa đoạt giải Thiết kế phục trang xuất sắc ở Oscar 2020. Thời trang của các nhân vật trong Little Women phản ánh từng cá tính nhân vật cực kỳ rõ nét, dù rất chỉn chu và mực thước. Thời trang trong Birds of Prey lại là sự nổi loạn mất kiểm soát giúp cho các nhân vật “thoát đi” khỏi những chuẩn mực bình thường.

Không hẳn phải đợi đến Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 để hô hào khẩu hiệu nữ quyền, mà nữ quyền nên là câu chuyện của mỗi ngày, cùng với những nỗ lực tự thân vượt lên mỗi rào cản của xã hội về nữ giới. Và với hai bộ phim ở trên, ắt hẳn là một động lực tuyệt vời cho những ai đang cần một “cú hích” nữa cho riêng mình…