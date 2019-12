Những đạo diễn xuất sắc giành tượng vàng Oscar danh giá trong thập niên 2010

Cùng với Alejandro G. Iñárritu và Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro là nhà phim người Mexico thứ 3 được vinh danh ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong thập niên qua với The Shape of Water. Câu chuyện tình giữa cô gái câm Elisa Esposito và loài thủy quái bí ẩn từng gây ra không ít tranh cãi nhưng cũng nhận được những ý kiến khen ngợi không ngớt từ giới chuyên môn. Người đẹp và Thủy quái đã giành giải Sư tử vàng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 74 trước khi thắng lớn tại Oscar 2018. Cùng với diễn xuất tài tình của Sally Hawkins, nhiều nhà phê bình ca ngợi The Shape of Water là bộ phim hay nhất của del Toro kể từ Mê cung của Pan (2006)

ẢNH: GETTY, FOX