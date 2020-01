‘Những gã trai hư trọn đời’ tiếp tục khuấy đảo phòng vé toàn cầu

Bước sang tuần thứ hai tham gia vào cuộc đua phòng vé toàn cầu, Bad Boys for Life (tựa Việt: Những gã trai hư trọn đời) tiếp tục sở hữu hiệu suất phòng vé đáng nể với 34 triệu USD. Dẫu con số này cho thấy tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Bilall Fallah và Adil El Arbi cầm trịch đã giảm 46% so với thành tích kỳ mở màn song bộ phim vẫn đủ sức vượt qua nhiều ngôi sao phòng vé khác để trở thành quán quân tại rạp chiếu quê nhà. Hiện Những gã trai hư trọn đời đã bỏ túi hơn 120 triệu USD tại phòng vé trong nước chỉ sau 10 ngày “xuất xưởng”. Phần ba của thương hiệu Bad Boys vẫn tiếp tục nhận được “mua lời khen” từ giới chuyên môn và thu về hiệu ứng tích cực từ khán giả ngoài rạp, đây được xem là một kết quả đáng tự hào đối với sự trở lại sau 17 năm kể từ phần phim gần nhất.

Phần 3 của thương hiệu Bad Boys vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả dù họ mất gần 2 thập niên để đợi màn trở lại này ẢNH: SONY

Trong khi đang là kẻ thống trị tại phòng vé quê nhà, Bad Boys for Life cũng đang là ngôi sao nổi bật trên mặt trận quốc tế. Tuần qua, siêu phẩm hành động hài hước của bộ đôi nhân vật Mike Lowrey - Marcus Burnett vừa “khai hỏa” thêm ở 19 thị trường và thu về hơn 42 triệu USD, đẩy doanh thu quốc tế của phim lên mốc 95 triệu USD. Tính đến hiện tại, bộ phim đang sở hữu khoản doanh số toàn cầu trị giá 215 triệu USD. Tác phẩm là cái tên phim ngoại đắt giá nhất tại Nga vào tuần qua với doanh thu hơn 4,7 triệu USD. Trong khi đó, Bad Boys for Life cũng khuấy đảo thị trường phim chiếu rạp tại Pháp rồi nhanh chóng thu về 4,1 triệu USD. Ở nhiều thị trường như: Bỉ, Hà Lan, Ukraine, Colombia, Nam Phi… Những gã trai hư trọn đời dễ dàng vượt qua cột mốc 1 triệu USD và tiếp tục tăng trưởng chóng mặt. Đến nay, Anh vẫn là “miền đất hứa” của Bad Boys for Life khi tính đến hiện tại, thị trường này đã giúp tác phẩm bỏ túi tới 10,7 triệu USD.

Vị trí á quân phòng vé Bắc Mỹ tuần qua thuộc về siêu phẩm 1917. Phim đang có hiệu ứng phòng vé ổn định trong bối cảnh tác phẩm ngày một tiến gần đến Lễ trao giải Oscar 2020. Cuối tuần qua, “con cưng” của đạo diễn Sam Mendes đã có thêm 15,8 triệu USD từ phòng vé nội địa, nâng doanh số trong nước của 1917 lên mốc 103,8 triệu USD. Trên bình diện quốc tế, kiệt tác điện ảnh này cũng vừa bổ sung khoảng 23,7 triệu USD từ 50 thị trường, bao gồm thành tích thương mại ấn tượng ở Brazil, Ý, Na Uy, Indonesia, Colombia… Tổng doanh thu toàn cầu của “ngựa chiến” Oscar năm nay đang ở mức 200 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL

Dolitte (tựa Việt: Bác sĩ Dolitte: Chuyến phiêu lưu thần thoại) tiếp tục khiến Universal lo sốt vó khi giảm 43% doanh số so với tuần mở màn. Phim đứng ở vị trí thứ 3 trong Top 5 siêu phẩm đắt khách nhất Bắc Mỹ tuần qua nhờ thu về 12,5 triệu USD, nâng doanh số nội địa lên mốc 44,68 triệu USD và góp sức đẩy doanh thu toàn cầu lên 91 triệu USD sau 2 tuần phát hành. Doanh số hiện tại của phim do Stephen Gaghan ngồi ghế đạo diễn càng đáng lo ngại hơn khi con số kể trên vẫn chẳng thấm vào đâu so với khoản ngân sách làm phim lên đến 175 triệu USD ẢNH: UNIVERSAL

Vừa có màn chào sân trong tuần này, The Gentlemen của đạo diễn Guy Ritchie đã nhanh chóng chiếm vị trí thứ 4 tại phòng vé Bắc Mỹ với khoản doanh số mở màn trị giá 11 triệu USD. Tác phẩm hành động hấp dẫn của STX Films cũng vừa ra mắt ở phòng vé quốc tế thu về số tiền 22,5 triệu USD kể từ khi “mở hàng” đến nay. Hiện doanh thu toàn cầu của bộ phim đang cán mốc 33,5 triệu USD, trong đó, phòng vé nước Anh dẫn đầu với tổng doanh số lên đến 12,2 triệu USD ẢNH: STX FILMS

Sau hơn 1 tháng “làm mưa làm gió” ở phòng vé nội địa, Jumanji: The Next Level (tựa Việt: Trò chơi kỳ ảo: Thăng cấp) đã giảm nhiệt đôi phần trước sự xuất hiện của nhiều đối thủ đáng chú ý khác. Tác phẩm mới nhất từ siêu sao hành động Dwayne “The Rock” Johnson và những người bạn: Karen Gillan, Jack Black và Kevin Hart vừa bổ sung 7,3 triệu USD từ rạp chiếu Bắc Mỹ, nâng doanh số nội địa của tác phẩm lên mốc 283 triệu USD. Sau nhiều tuần “chinh chiến”, Trò chơi kỳ ảo 2 hiện thu về tổng cộng 738 triệu USD từ phòng vé toàn cầu ẢNH: SONY