Những giọng ca trẻ ASEAN cùng hát đẩy lùi Covid-19

Những ngày qua, Việt Nam cũng như trên thế giới có nhiều ca khúc lấy chủ đề phòng chống dịch Covid-19 . Mới đây, một nhóm bạn trẻ ASEAN đã cùng nhau cất cao giọng hát trong MV ca khúc mang tên We are unity. Được phát trên YouTube từ ngày 12.4, đến nay, ca khúc của các giọng ca trẻ ASEAN này đã có hơn 8.000 lượt xem và hàng trăm lượt thích.

Trong MV dài hơn 4 phút, các giọng ca đến từ nhiều quốc gia ASEAN đã cùng hát chung ca khúc có các ca từ gợi lên cảm xúc tích cực: "Tôi có một ước mơ/ Ước mơ được là chính mình/ Tôi muốn được tự do/ Đó là những gì con tim tôi thúc giục", hay như đoạn: "Chúng ta đến từ khắp nơi trên thế giới, cùng hưởng ánh nắng của một vầng thái dương, cùng sẻ chia với nhau những đại dương bao la...".

Các giọng ca trẻ tham gia MV We are unity, ngoài hai gương mặt đến từ Việt Nam là Minh Quân Idol và Vlogger Chan La Cà còn có Htet Yamone Aung (Myanmar), Nadya Zaheer (Singapore), Devianti Faridz (Indonesia), Art Thomya (Thái Lan), Kannika Inth (Lào)...

We are unity

Liên lạc với anh Desmond Boey từ Singapore, người lên ý tưởng thực hiện MV We are unity, anh cho biết nhận thấy nhiều người trẻ từng tham gia Chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) là những giọng ca tiềm năng của ASEAN cho dự án ca nhạc này nên đã ngỏ lời mời họ tham gia. Anh Desmond Boey đã liên lạc với từng người, trong đó có Minh Quân Idol (trưởng đoàn đại biểu của Việt Nam tham dự SSEAYP năm 2017) và YouTuber Chan La Cà (tên thật là Hoàng Minh Tuấn) để tham gia hát We are unity chống dịch Covid-19.