Những khoảnh khắc đáng nhớ của huyền thoại Kirk Douglas trên sân khấu Oscar

Là một trong những cây đại thụ của Hollywood và sở hữu nhiều tác phẩm kinh điển trải đều qua hơn nửa thế kỷ nhưng Kirk Douglas chưa từng được gọi tên lên sân khấu Oscar nhận giải diễn xuất. Dẫu đó là một trong những điều nuối tiếc nhất của lịch sử phim ảnh song không vì thế mà tầm vóc và sự ảnh hưởng của cố diễn viên trở nên mờ nhạt trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Kirk Douglas trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5.2 (giờ Mỹ), chỉ 4 ngày trước khi sân khấu Oscar chính thức sáng đèn. Sinh thời, ông đã có nhiều dịp xuất hiện tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh và những khoảnh khắc ấy thực sự đã đi vào lịch sử của lễ trao giải cao quý này.

Sinh thời, Kirk Douglas nhận nhiều đề cử, giải thưởng diễn xuất cao quý. Đáng tiếc là ông 3 lần lỡ hẹn với tượng vàng Oscar Ảnh: Reuters

Oscar 1996

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, tài tử huyền thoại Kirk Douglas đã nhận tổng cộng 3 đề cử Oscar cho vai diễn trong các phim gồm: Champion (1950), The Bad and the Beautiful (1953) và Lust for Life (1957). Dẫu tài năng diễn xuất của ông không có gì để bàn cãi và chất lượng của những tác phẩm mà cố nghệ sĩ này tham gia đã tốn không ít giấy mực của truyền thông lẫn giới mộ điệu song dường như Kirk Douglas thiếu một chút may mắn để có thể chạm tay vào tượng vàng. Năm 1996, sau hơn 50 năm miệt mài cống hiến cho điện ảnh Hollywood, nam diễn viên kỳ cựu này được tôn vinh với giải Thành tựu trọn đời trên sân khấu Oscar. Nhà làm phim lừng danh Steven Spielberg đã trao tượng vàng danh dự cho ngôi sao Spartacus và dùng những ngôn từ trang trọng, ngưỡng vọng nhất ca ngợi những vai diễn xuất sắc cùng sự cống hiện của tài tử gạo cội.

Tượng vàng Oscar duy nhất mà Kirk Douglas nhận được là để vinh danh thành tựu diễn xuất của nam diễn viên kỳ cựu này trong suốt 50 năm Ảnh: Robert Hanashiro

Giây phút Kirk Douglas bước lên sân khấu nhận giải thưởng cao quý, cả khán phòng đứng dậy cùng những tiếng vỗ tay giòn giã thay cho lời chúc mừng, tri ân và ngưỡng mộ của những bậc nghệ sĩ hậu bối dành cho huyền thoại Hollywood thời hoàng kim. “Cảm ơn, cảm ơn mọi người! Tôi thấy 4 đứa con trai của tôi, chúng đang tự hào về ông bố già của mình. Bản thân tôi cũng rất tự hào, tự hào vì là một phần của Hollywood trong suốt 50 năm qua. Tuy nhiên, tôi muốn dành giải thưởng này cho vợ tôi. Anne, anh yêu em. Và tối nay, tôi cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn mọi người vì 51 năm qua”, nam diễn viên phát biểu trong giây phút để đời.

Oscar 2003

Một trong những khoảnh khắc lịch sử của Oscar được người hâm mộ của Kirk Douglas không thể không nhắc đến khi nhớ về ông cùng tài tử Michael Douglas chính là giây phút cả hai cha con đứng trên sân khấu Oscar 2003. Kirk Douglas và Michael Douglas được chọn làm hai nhân vật công bố giải Phim hay nhất - hạng mục được mong chờ nhất và cũng quan trọng nhất của Oscar. Diễn viên lão làng ánh lên niềm tự hào khi đứng cùng Michael Douglas và giới thiệu: “Đây là con trai tôi, Michael, nó đã có hai giải Oscar”. Tài tử quá cố không quên pha trò: “Nhưng tôi vẫn còn trẻ đấy nhé”.

Kirk Douglas và Michael Douglas - hai cha con, hai tên tuổi kỳ cựu của làng điện ảnh Mỹ trong khoảnh khắc lịch sử ở Oscar 2003 Ảnh: Robert Hanashiro

Khi Kirk Douglas mở phong bì chứa tên bộ phim chiến thắng, ông xé đôi phiếu ghi kết quả chia cho con trai. Cả hai giữ mảnh giấy của mình và cùng đọc tên tác phẩm giành tượng vàng. Khoảnh khắc ấy càng trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi bộ phim Chicago là tác phẩm được xướng tên, đây là kiệt tác điện ảnh có sự tham gia của nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones (vợ của Michael Douglas).

Trước đó, cha con nhà Douglas cũng từng trải qua những khoảnh khắc đẹp cùng nhau ở Oscar. Trong ảnh là giây phút Michael Douglas hoan nghênh cha mình tại Lễ trao giải Oscar 1985 Ảnh: AFP

Oscar 2011

Kirk Douglas là người công bố kết quả hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2011 Ảnh: Cắt từ video

Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 83, Kirk Douglas được hai MC Anne Hathaway và James Franco giới thiệu lên sân khấu bằng thái độ kính trọng dành cho một huyền thoại điện ảnh. Lúc này, nam diễn viên đã 94 tuổi, ông phải chống gậy ra sân khấu song đám đông ngôi sao ngồi dưới khán đài vẫn như năm nào. Không ai bảo ai, họ đồng loạt đứng dậy chào đón bậc nghệ sĩ tiền bối bằng những tràng vỗ tay chứa đầy sự kính trọng và vị nể. Dẫu không thể ăn nói lưu loát như trước, Kirk Douglas vẫn đưa khán giả đi từ tràng cười này đến sự thích thú khác bằng những câu pha trò hóm hỉnh, hài hước. Ông cảm ơn hai MC vì đã giới thiệu mình và khen ngợi “công chúa” Anne Hathaway: “Hôm nay cháu thật lộng lẫy! Cháu đã ở đâu khi ta đang chụp ảnh thế?”. Khi nữ diễn viên bật cười thích thú trước lời khen của nam diễn viên kinh điển, ông đáp lại: “Điều đó đâu có gì phải phủ nhận? Tôi yêu mến những phụ nữ tài năng”.

Melissa Leo phấn khích khi được huyền thoại Hollywood trao giải cho mình Ảnh: Cắt từ video

Khi công bố người chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, tài tử này tiếp tục có những hành động hài hước. Ông khiến khán phòng hồi hộp chờ đợi tên người chiến thắng được vang lên: “Tôi phát cuồng vì những phụ nữ xinh đẹp, tài năng và giờ đây tôi sẽ trao giải thưởng cho một trong 5 diễn viên như…”. Kirk Douglas sau đó đã gọi tên minh tinh Melissa Leo. Trên sân khấu, nữ nghệ sĩ thảng thốt nói không nên lời khi nhận được giải thưởng cao quý từ tay nghệ sĩ lão làng của Hollywood.

Với Michael Douglas, Kirk Douglas là một người cha vĩ đại Ảnh: AFP

Nam diễn viên Michael Douglas cũng từng vinh danh cha mình trên sân khấu Oscar khi ông giành tượng vàng danh giá với vai diễn trong Wall Street (1988). Giây phút phát biểu nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tài tử 75 tuổi đã dành lời cảm ơn đến ê-kip làm phim, gia đình và đặc biệt tri ân sâu sắc đến Kirk Douglas. “Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến bố tôi, người chưa bỏ lỡ bất kỳ tác phẩm của tôi ở trường đại học (Michael Douglas từng theo học chuyên ngành Nghệ thuật sân khấu tại Đại học California), người luôn quan tâm tôi không ngừng nghỉ và giúp tôi thoát khỏi cái bóng của ông. Con vĩnh viễn biết ơn bố về tất cả những gì mà bố đã dành cho con”, tài tử kỳ cựu nói về người cha huyền thoại.