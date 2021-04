Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lịch sử lễ trao giải Oscar

Grace Kelly chiến thắng giải Oscar duy nhất hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc vào năm 1955 cho phim The Country Girl. Phim do George Seaton viết kịch bản và đạo diễn mang về cho ông thêm giải Kịch bản chuyển thể hay nhất. Các phim bà từng đóng là High Noon (1952) đóng cùng Gary Cooper Dial M for Murder (1954) với Rear Window (1954) với James Stewart , To Catch a Thief (1955) với Cary Grant và High Society (1956) cùng Frank Sinatra