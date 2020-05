Những lần Taylor Swift 'gây bão' khi phát ngôn về chính trị

Động thái trên cho thấy nữ ca sĩ đã không còn ngần ngại khi nói lên quan điểm chính trị của mình trước công chúng. Trong suốt sự nghiệp ca hát của mình, Taylor Swift hiếm khi công khai bày tỏ quan điểm chính trị của bản thân. Giọng ca Lover luôn im lặng về chủ đề này cho đến cuối năm 2018, cô đứng lên công khai ủng hộ cho các ứng viên đảng dân chủ. Kể từ đó, Taylor Swift không còn im lặng trước những vấn đề chính trị mà mình quan tâm.

Tháng 3.2018, lên tiếng về bạo lực súng đạn

Taylor Swift phát biểu trên trang cá nhân: “Đáng lẽ không một ai phải đến trường trong nỗi sợ hãi bạo lực súng đạn, hay cho dù họ đến concert, rạp phim, nơi thờ tự”. Đồng thời, cô cũng quyên góp cho chiến dịch March For Our Lives để chia sẻ niềm thương xót đến các em học sinh, nạn nhân của những vụ xả súng. Taylor ủng hộ mạnh mẽ việc chính quyền hạn chế cho phép tự do súng đạn.

Bài post trên Instagram ủng hộ chiến dịch March For Our Lives của nữ ca sĩ Ảnh: Chụp màn hình

Tháng 10.2018, công khai ủng hộ các chính trị gia đảng dân chủ

Động thái của nữ ca sĩ gây chú ý giữa cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11.2018. Taylor Swift đã chia sẻ lên Instagram tên các ứng viên mà cô sẽ bỏ phiếu bầu, đồng thời giải thích lý do vì sao. Taylor Swift chia sẻ: “Trước đây tôi vẫn ngần ngại để công khai quan điểm chính trị của mình. Nhưng do nhiều sự kiện xảy ra trong đời và trên thế giới trong vòng hai năm qua, tôi đã suy nghĩ khác đi rất nhiều”.

“Tôi tin vào công cuộc đấu tranh cho quyền lợi của cộng đồng LGBT, bất kỳ hình thức miệt thị, phân biệt nào về giới tính đều là sai trái. Tôi nghĩ rằng hệ thống phân biệt mà chúng ta vẫn thấy đang tồn tại trên đất nước này thật sự khủng hoảng và bệnh hoạn”, nữ ca sĩ nói. Giọng ca Love story quyết định bầu chọn cho các ứng viên đảng dân chủ vì cô tin họ sẽ mạnh tay bảo vệ các quyền bình đẳng, trong khi đảng cộng hòa ngó lơ những vấn đề đó.

Trước động thái này, nhiều người đã cho rằng nữ ca sĩ đang hành động nực cười và chỉ nên tập trung vào sản xuất âm nhạc. Chính Tổng thống Donald Trump cũng đã có bình luận sau sự kiện này: “Bây giờ thì tôi thích nhạc của cô ta bớt đi 25% rồi đấy”.

Bài viết của nữ ca sĩ chia sẻ về quan điểm chính trị Ảnh: Chụp màn hình

Tháng 6.2019, viết thư cho Thượng nghị sĩ, ra mắt MV You need to calm down

Ngày 1.6.2019, Taylor Swift đăng tải công khai lá thư cô gửi cho Thượng nghị sĩ Lamar Alexander kêu gọi thông qua quyền bình đẳng. Cô cũng khuyến khích người hâm mộ hãy làm điều tương tự và chia sẻ hashtag #lettertomysenator.

Ngày 17 cùng tháng, nữ ca sĩ cho phát hành MV You need to calm down như một động thái ủng hộ cho cộng đồng LGBT. MV có sự góp mặt của nhiều nhân vật trong giới LGBT có ảnh hưởng trên thế giới như Ellen Degeneres, Hayley Kiyoko, Adam Lambert, Todrick Hall... Bài hát với những ca từ mạnh mẽ cùng gam màu sặc sỡ đặc trưng cho cộng đồng LGBT. Cuối MV, Taylor Swift còn kêu gọi người hâm mộ cùng ký tên vào bản kiến nghị thông qua đạo luật Bình đẳng. Tháng 8 cùng năm, video ca nhạc này của Taylor Swift thắng giải “Video của năm” tại VMA. Trong bài phát biểu nhận giải, nữ ca sĩ đã gửi lời cảm ơn đến những người đã ký vào kiến nghị, thu được nửa triệu chữ ký, gấp 5 lần số lượng cần để nhận được phản hồi từ phía Nhà Trắng.

Thư Taylor Swift gửi Thượng nghị sĩ Lamar Alexander Ảnh: Chụp màn hình

Tháng 8.2019, lần đầu tiên đả kích ông Trump

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian, Taylor Swift thẳng thắn bàn luận về các vấn đề chính trị và nêu ý kiến cho rằng chính phủ của ông Trump là một chế độ “chuyên quyền”. “Chúng ta là một đất nước dân chủ, ít nhất, chúng ta phải có quyền được bất bình, tranh luận”, Taylor Swift chia sẻ.

Cô cũng ra mắt phim tài liệu Taylor Swift - Miss Americana, ghi lại rất chân thật quá trình thay đổi suy nghĩ về chính trị của mình, cũng như những áp lực cô phải đối mặt khi quyết nói lên quan điểm của mình và chống lại một ai đó. Động lực khiến Taylor Swift mạnh dạn nói về chính trị ùa đến sau khi cô đâm đơn kiện nam DJ David Mueller tội sàm sỡ. Sau biến cố đó, Taylor cho biết cô mong muốn nước Mỹ phải được lãnh đạo bởi những người biết quan tâm bảo vệ quyền lợi thiết yếu cho phụ nữ.

Taylor Swift sau đó cũng đưa vào album Lover ca khúc Only the young hát cùng với dàn đồng ca thiếu niên. Ca khúc bày tỏ sự thất vọng của nữ ca sĩ khi kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018 không như cô kỳ vọng.

Tháng 5.2020, khẳng định không bỏ phiếu cho Tổng thống đương nhiệm vào tháng 11 sắp tới

Taylor Swift viết trên Twitter: “Sau khi thổi bùng ngọn lửa của chuyên quyền và phân biệt chủng tộc suốt nhiệm kỳ của mình, ông còn dám giả đò đạo đức trước khi đe dọa bạo lực? Khi hôi của bắt đầu, nổ súng bắt đầu?”. Nữ ca sĩ còn mạnh dạn gắn thẻ ông Trump vào bài viết của mình và tuyên bố sẽ không bỏ phiếu bầu cho ông trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 sắp tới.

Chỉ trong vòng 5 tiếng đăng tải, dòng tweet của Taylor Swift đã nhận hơn một triệu lượt thích. Nguyên nhân khiến cho giọng ca Lover phẫn nộ được cho là từ dòng tweet trước đó của ông Donald Trump. Trong đó ông bình luận về các cuộc biểu tình đang nổ ra ở Minneapolis đòi công bằng cho cái chết của George Floyd, thanh niên người da đen bị cảnh sát ghì cổ đến chết. Ông Trump cho rằng những người biểu tình chỉ làm hỏng việc tưởng nhớ George Floyd, đồng thời khẳng định sẵn sàng can thiệp bạo lực để chặn đứng biểu tình.