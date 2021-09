Những ngôi sao làm nghề ít ai ngờ trước khi nổi danh ở Hollywood

Nam diễn viên Simu Liu là một nghệ sĩ tài năng. Anh hiện được biết đến rộng rãi trên thế giới khi xuất hiện trong bom tấn siêu anh hùng Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của đạo diễn Destin Daniel Cretton. Tài tử này bén duyên với con đường diễn xuất qua vai trò một diễn viên đóng thế, thậm chí anh từng đóng vai quần chúng trong MV ca nhạc I Could Be The One của Avicii vào năm 2012. Trước năm 2015, tên tuổi của Simu Liu mờ nhạt, cho đến khi anh có vai diễn quan trọng trong series phim truyền hình Kim's Convenience (2016).

Khi Marvel/Disney thông báo là hãng đang phát triển dự án Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings quy tụ toàn dàn sao gốc Á/châu Á, Simu Liu được "chọn mặt gửi vàng" vai chính và thông tin này khiến người hâm mộ chú ý đến tên tuổi của anh nhiều hơn. Trong phim, anh vào vai siêu anh hùng Shang-Chi tinh thông võ thuật nhưng có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với cha là The Mandarin do Lương Triều Vỹ đóng.

Simu Liu (đứng) chụp ảnh quảng cáo thời chưa nổi tiếng Ảnh: FatCamera

Trước khi chính thức xuất hiện trong dự án trăm triệu USD của Hollywood, cách nay 7 năm, Simu Liu từng nhận công việc làm mẫu quảng cáo với mức thù lao chỉ 100 USD và tấm hình quảng cáo có mặt anh trong đó xuất hiện ở hầu hết các nơi công cộng. Dĩ nhiên, khi anh nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, những tấm ảnh này một lần nữa được dân mạng "đào bới" lại và trở thành chủ đề bàn tán rộng rãi trên mạng xã hội