Hai hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất và Phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất sẽ bao gồm 10 bộ phim tham gia tranh giải. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về mức độ xứng đáng của một số tác phẩm nhưng nhìn chung Quả cầu vàng năm nay sẽ là cuộc đua khó lường bởi ai cũng là “ngựa chiến".



Hạng mục Phim chính kịch xuất sắc nhất

Call me by your name

Đồng tính là một đề tài luôn được ưu ái bởi nền điện ảnh hiện đại. Tại Oscar 2017, Moonlight, một bộ phim về tình yêu giữa hai người đàn ông đã vượt qua tuyệt tác nhạc kịch Lalaland để giành tượng vàng cao quý nhất. Năm nay, mùa giải thưởng phim ảnh tiếp tục chào đón một bộ phim về đề tài đồng tính gây sốt nữa với tên gọi Call me by your name.

Bộ phim của đạo diễn Luca Guadagnino kể về mối tình của Elio, cậu bé 17 tuổi người Ý mang vẻ đẹp mong manh và Oliver (Armie Hammer) - chàng sinh viên người Mỹ sở hữu thân hình vạm vỡ, rắn rỏi. Với nội dung ý nghĩa, nhân văn về tình yêu, khát khao hạnh phúc, Call me by your name nhanh chóng chinh phục những vị giám khảo khó tính để mang về hàng loạt giải thưởng điện ảnh như Gotham Awards, giải thưởng Nhà phê bình phim Los Angeles, 6 đề cử giải Tinh thần Độc lập (Independent Spirit Awards) và lọt vào top 10 phim hay nhất năm 2017 do cả Viện phim Mỹ và Hội đồng phê bình Điện ảnh Quốc gia bình chọn.

Dunkirk

Nói không ngoa rằng những gì đến từ Christopher Nolan đều trở thành siêu phẩm và Dunkirk không là ngoại lệ. Tác phẩm có thời lượng hai tiếng có vị thế to lớn về cả kinh phí (100 triệu USD) và cả nội dung khi tái hiện lại một trong những sự kiện có thật làm thay đổi cả lịch sử thế giới.

Dù lấy chất liệu chiến tranh còn gây nhiều tranh cãi, Dunkirk vẫn nhận được sự đánh giá cao của giới chuyên môn và thu hút cả sự chú ý của khán giả đại chúng. So với một bộ phim chiến tranh “khó cảm” thì doanh thu hơn 500 triệu USD là vượt ngoài kỳ vọng của nhà sản xuất. Không chỉ lọt danh sách đề cử của Quả cầu vàng, tác phẩm này còn dẫn đầu đề cử tại giải thưởng Critics’ Choice của hiệp hội các nhà bình phim nước Mỹ.

The Post

Phim do nhà làm phim kỳ tài Steven Spielberg dàn dựng, tái hiện sự kiện lộ tài liệu mật về sự can thiệp của chính quyền Mỹ vào chiến tranh Việt Nam do Bộ Quốc phòng Mỹ soạn thảo.

Trong phim, Meryl Streep và Tom Hanks lần lượt vào vai tổng biên tập Kay Graham và biên tập quyền lực Ben Bradlee của tờ Washington Post trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền nhằm phơi bày bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh Mỹ tại Việt Nam thông qua việc tiết lộ tập tài liệu tuyệt mật Pentagon Papers (Hồ sơ Lầu Năm Góc).

The Post đánh dấu lần đầu tiên “tượng đài diễn xuất” Tom Hanks và nữ diễn viên sở hữu nhiều đề cử Oscar nhất Meryl Streep đứng chung trên màn ảnh rộng. Là một tác phẩm nữa về đề tài báo chí chính thống, nhiều người đặt niềm tin The Post cũng sẽ gặt hái được nhiều giải thưởng như thành công của Spotlight cách đây hai năm.

The Shape of Water

The Shape of Water được các cây viết ưu ái gọi bằng rất nhiều danh xưng mĩ miều: bộ phim lãng mạn nhất 2017, chuyện tình hay nhất thập niên khi mở ra một câu chuyện tình cổ tích về cô gái câm Elize (Sally Hawkins) đang làm lao công tại phòng thí nghiệm bí mật ở Mỹ vào những năm 1960 và The Asset, sinh vật lưỡng cư có hình thù kỳ lạ đang đứng trước nguy cơ bị giết hại.

Guillermo del Toro nổi tiếng là nhà làm phim theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Với The Shape of Water, ông đã thổi vào bộ phim phong cách làm phim bay bổng, nghệ thuật nhưng không quá xa rời thực tế với những bài học nhuốm màu nhân văn về tình yêu, sự khác biệt và cả tình dục.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Đây là bộ phim ít tiếng tăm nhất trong số 5 tác phẩm tranh giành tượng cầu vàng hạng mục phim chính kịch năm nay nhưng không nên vì vậy mà đánh giá thấp ứng cử viên này.

Do đạo diễn Martin McDonagh thực hiện, bộ phim hài châm biếm theo chân một bà mẹ (Frances McDormand) đi tìm lại công lý cho cô con gái bị cưỡng hiếp và sát hại dã man. Dù tha thiết cầu xin chính quyền mau chóng tìm ra kẻ thủ ác nhưng mọi thứ đều không có tiến triển và chẳng ai bị bắt. Quá tuyệt vọng, người mẹ bèn thuê ba tấm biển quảng cáo cỡ lớn, đặt ngay trên con đường hằng ngày nhiều người qua lại để gây sức ép, buộc cảnh sát vào cuộc điều tra.

Khi tranh tài tại Liên hoan phim Toronto, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri ẵm giải do khán giả bình chọn. Đây là hạng mục mang tính dự báo rất cao dành cho các ứng viên đoạt giải tại Quả cầu vàng và Oscar.

Hạng mục phim hài/nhạc kịch xuất sắc nhất

Get out

Gây tranh cãi nhất tại Quả cầu vàng 2018 là hiện tượng “lạc hạng mục” của Get out khi phim kinh dị này được đề cử vào hàng mục dành cho các tác phẩm hài/nhạc kịch.

Vốn đề cập tới nạn phân biệt chủng tộc dưới mác một phim kinh dị nhưng sự xuất hiện của Get out tại phim hài kịch gây ra khá nhiều bất bình. Tuy nhiên, dưới góc độ “ăn thua”, việc hãng Universal nộp đơn để Get out dự thi tại hạng mục này hoàn toàn có lý khi nhận thấy không thể “chọi” nổi với các “ông lớn” tại hạng mục chính kịch.

Nhiều khả năng dù nằm sai chỗ nhưng bộ phim hài ấn tượng nhất năm 2017 sẽ giành một tượng cầu vàng nhờ chiến thuật thi đấu hợp lý của mình.

The Disaster Artist

The Disater Artist là bộ phim thuộc hàng kỳ lạ nhất năm 2017 khi lọt top phim hay nhờ dựa trên chất liệu về một tác phẩm thảm họa.

Phim kể về quá trình sản xuất The Room, tác phẩm ra đời vào năm 2003 và được mệnh danh là bộ phim dở nhất mọi thời đại của đạo diễn Tommy Wiseau. Trên thế giới không thiếu những bộ phim kể về giai đoạn sản xuất một bộ phim khác nhưng hầu như đều là về các tuyệt tác. The Disaster Artist có lẽ là trường hợp hiếm hoi làm ngược lại khi đưa quá trình sản xuất “địa ngục” của The Room lên màn ảnh.

Với The Disater Artist, James Franco đảm nhiệm vị trí đạo diễn, nhà sản xuất và cả diễn viên chính. Nếu thành công tại mùa giải thưởng năm nay, đây sẽ là mốc thời gian đáng nhớ nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của “gã gàn dở Hollywood” với cương vị đạo diễn.

The Greatest Showman

Vốn đơn thuần là một dự án tiểu sử về “ông tổ nghề xiếc nước Mỹ” P.T Barnum nhưng sau thành công của Lalaland, hãng Warner Bros. quyết định xây dựng The Greatest Showman thành một bộ phim ca nhạc kịch hoành tráng.

Sở hữu phần âm nhạc gây nghiện cho người xem, dàn diễn viên hùng hậu gồm “người sói” Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Wiliams, Rebecca Ferguson cùng trang phục cầu kỳ, tuy nhiên The Greatest Showman được giới chuyên môn đánh giá là khó làm nên kỳ tích tại Quả cầu vàng hay Oscar vì điểm yếu kịch bản dàn trải, thiếu điểm nhấn đặc sắc.

I, Tonya

I, Tonya là phim tiểu sử về Tonya Harding, vận động viên trượt băng nổi tiếng nhưng cũng tai tiếng nhất nước Mỹ. Năm 1991, cô thắng giải Vô địch quốc gia Mỹ và đoạt huy chương bạc giải Vô địch thế giới. Ác mộng đến khi chồng cũ của cô là Jeff Gillooly thuê người hành hung Nancy Kerrigan - đối thủ của Tonya - để ngăn vận động viên này tham dự Olympic mùa đông năm 1994. Tonya khi đó bị cáo buộc đã tham gia tổ chức cuộc tấn công. Cô bị tuyên án tù treo, phạt tiền và cấm thi đấu vĩnh viễn.

Khi được trình chiếu tại Liên hoan phim Toronto, phim nhận nhiều đánh giá tích cực vì khai thác góc nhìn mới về câu chuyện đầy góc khuất của cựu vận động người Mỹ. Ngôi sao thủ vai Tonya Harding là Margot Robbie cũng được ca ngợi vì khả năng thể hiện tâm lý nhân vật một cách xuất sắc.

Lady Bird

Lady Bird hiện đang là một trong 2 bộ phim giữ điểm số gần như tuyệt đối 99% trên chuyên trang Rotten Tomatoes (bên cạnh Toy Story 3).

Tác phẩm được chuyển thể từ tự truyện của Greta Gerwig, cũng là đạo diễn của bộ phim. Phim lấy bối cảnh năm 2002 tại Sacramento, nội dung chính xoay quanh một cô nàng tên là Christine McPherson nhưng lại luôn thích tự gọi mình là Lady Bird. Phim là cuộc hành trình của Lady Bird trong việc cố gắng thoát ly khỏi mối quan hệ với người mẹ để được sống độc lập tại New York, đồng thời giúp cho bản thân mình có thể được đối mặt với những khó khăn trong thực tế trước ngưỡng cửa đại học.



Với sự tham gia của ngôi sao trẻ Saoirse Ronan - người được đề cử giải Oscar khi vừa 13 tuổi, cùng với nội dung thực tế, giản dị nhưng không kém phần thú vị về “tuổi nổi loạn”, Lady Bird xứng đáng là “chú ngựa ô” của mùa giải thưởng năm nay.

Thiên Minh