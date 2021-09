Những phim nào trong vũ trụ 'Chiến tranh giữa các vì sao' sắp ra mắt?

Nếu tính tổng thể thì có tất cả 16 dự án điện ảnh lẫn truyền hình Chiến tranh giữa các vì sao đang được Lucasfilm thực hiện. Ở lĩnh vực điện ảnh, nội dung các phim diễn ra sau khi câu chuyện dòng họ Skywalker kết thúc. Đạo diễn George Lucas lần đầu tiên sáng tạo Star Wars từ năm 1977 và đến hiện tại, di sản phim này được thế hệ làm phim đi sau tiếp nối và mở rộng không ngừng.

Kể từ khi Disney thâu tóm Lucasfilm vào năm 2012, hãng trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho "nhà Chuột" khi nhiều phần phim điện ảnh lẫn truyền hình mới của Star Wars đã được thực hiện để vực dậy thương hiệu kinh điển, như bộ ba phim The Force Awakens (2015), The Last Jedi (2017) và The Rise of Skywalker (2019). Hai phần phim ngoại truyện cung cấp cho khán giả bức tranh chi tiết hơn về Star Wars là Rogue One: A Star Wars Story (2016) và Solo: A Star Wars Story (2018) cũng như series The Mandalorian (2019).

Mùa 3 của series The Mandalorian vừa rục rịch sản xuất Ảnh: Disney

Ước tính có từ 6 - 7 dự án phim Star Wars đang được thực hiện. Chi tiết nhất ở thời điểm hiện tại là dự án Rogue Squadron của nữ đạo diễn Patty Jenkins , dự kiến chiếu ngày 22.12.2023. Một phim khác, chưa có nhiều thông tin, đang được nhà làm phim Taika Waititi thực hiện. Bên cạnh hai nhà làm phim trên, đạo diễn Rian Johnson, từng chỉ đạo The Last Jedi (2017), cũng đang đàm phán với phía Lucasfilm để làm bộ 3 phim của riêng ông, theo nguồn tin của Variety hồi tháng 5 năm nay. Ông Kevin Feige, Chủ tịch Marvel, cũng đang cùng với bà Kathleen Kennedy, Chủ tịch Lucasfilm, thực hiện một phim Star Wars khác.

Ở lĩnh vực truyền hình, hãy lấy ví dụ tác phẩm gần đây nhất là series The Mandalorian để phân tích. Dòng thời gian của 9 phần phim điện ảnh cũ đã chằng chịt và câu chuyện trong The Mandalorian diễn ra ở khoảng giữa 2 phần phim Star Wars 6 (1983) và Star Wars 7 (2015). Lúc này, Đế chế đã biến thành tro và Tổ chức Thứ nhất chuẩn bị trỗi dậy, thì một nhân vật đã xuất hiện - The Child, tức Baby Yoda. Sự có mặt của nhân vật này hứa hẹn sẽ khiến cho dòng thời gian Star Wars trong các dự án tới có nhiều bất ngờ. Nhưng trước mắt, The Mandalorian đã là bệ phóng của nhiều series như The Book Of Boba Fett - dự kiến chiếu trên Disney+ tháng 12 năm nay hay Ahsoka - một series làm về nhân vật cùng tên đang được phát triển để chiếu trực tuyến, do hai nhà làm phim Dave Filoni và Jon Favreau hợp tác sản xuất. Series Ahsoka vẫn chưa công bố thời gian chiếu. Còn series Rangers of the New Republic, ăn theo The Mandalorian, đào sâu hơn về hành trình của các phi công Nền Cộng hòa mới (New Republic) mà khán giả từng thấy qua trong Star Wars 7 cũng đang thực hiện.

Baby Yoda gặp gỡ Luke Skywalker trong series The Mandalorian đặt ra nhiều câu hỏi cho tuyến truyện Chiến tranh giữa các vì sao sắp tới Ảnh: Disney+

Ngoài ra còn có cả phim truyền hình "ăn theo" các phần phim điện ảnh, đó là các series Andor (chiếu năm 2022) và Obi-Wan Kenobi (2022). Loạt phim Andor là tiền truyện của phim ngoại truyện Rogue One: A Star Wars Story còn Obi-Wan Kenobi là phần tiếp theo của Star Wars 3 (2005). Đáng chú ý, nhân vật Darth Vader sẽ được hồi sinh trong series Obi-Wan Kenobi. Bà Kathleen Kennedy ngồi ghế sản xuất series này.

Nếu series The Book Of Boba Fett dự kiến chiếu tháng 12 tới thì trang DigitalSpy trong bài viết hồi tháng 7 dẫn lại chia sẻ của đạo diễn Jon Favreau rằng mùa thứ 3 của The Mandalorian sẽ không ra mắt song song mà có thể trễ hơn mong đợi, sớm nhất là đầu năm 2022. Theo đạo diễn Jon Favreau, The Mandalorian mùa 3 sẽ chính thức ghi hình sau khi show The Book Of Boba Fett lên sóng.