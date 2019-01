Những tên tuổi nào sẽ được vinh danh tại Quả cầu vàng 2019?

ẢNH: WARNER BROS.

Nữ diễn viên chính kịch xuất sắc nhất là hạng mục đánh dấu màn cạnh tranh của 5 cái tên nổi bật gồm: Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?), Rosamund Pike (A Private War). Diễn xuất ấn tượng trong A Star Is Born cùng với hiệu ứng thương mại tích cực và những bình luận khen ngợi từ giới chuyên môn, Lady Gaga đang được dự đoán sẽ vượt mặt những tên tuổi kỳ cựu để mang về giải Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp diễn xuất