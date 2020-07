Những vai diễn ấn tượng của Kang Dong Won trước 'Penninsula'

Peninsula (tựa Việt: Bán đảo) với sự tham gia của hai diễn viên chính Kang Dong Won và Lee Jung Hyun là tác phẩm đang nhận nhiều sự chú ý hiện nay. Đây là phần tiếp theo của siêu phẩm đề tài xác sống Train to Busan từng làm mưa làm gió khắp màn ảnh rộng năm 2016. Lấy cột mốc thời gian là 4 năm sau sự kiện của bộ phim đầu tiên, Peninsula làm rõ nguyên nhân xuất hiện đại dịch xác sống ở Busan - thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm virus.

Peninsula chính thức ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 15.7. Theo trang Soompi, Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc sáng 16.7 thông báo có tổng cộng 352.930 người đã đến rạp xem phim ngày đầu tiên, giúp Peninsula giành "ngôi vương" phòng vé xứ kim chi. Nhiều chuyên gia tin tưởng tên tuổi Kang Dong Won sẽ giúp vực dậy doanh thu phòng vé sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 , xua đi bầu không khí ảm đạm của màn ảnh rộng toàn châu Á.

Mạch phim theo chân chiến binh tên Jung Suk, được điều tới bán đảo Triều Tiên để cứu những người sống sót còn mắc kẹt lại ở mảnh đất hoang tàn. Trong phim, tài tử Kang Dong Won vào vai nhân vật chính Jung Suk, người dẫn đầu cuộc chiến với lũ xác sống tàn ác xâm chiếm đất nước.

Trước khi tham gia Peninsula, Kang Dong Won là ngôi sao hạng A của màn ảnh Hàn Quốc, nắm trong tay các vai diễn ấn tượng trong nhiều bộ phim nổi tiếng.

Something About 1 Percent (2003)

Something About 1 Percent (tựa Việt: Hạnh phúc bất ngờ) là câu chuyện tình lãng mạn giữa Kim Da-Hyun, một giáo viên trung học và Lee Jae-In (Kang Dong Won), người thừa kế của một tập đoàn lớn. Do yêu mến Da Hyun tốt bụng, ông nội của Lee Jae In đã tổ chức một buổi gặp mặt cho cháu trai mình và cô giáo trẻ. Sau khi quen biết Da Hyun, Jae In dần thay đổi tính cách thô lỗ của mình để trở thành một người ấm ám .

Kang Dong Won khởi đầu sự nghiệp diễn xuất với thành công của Something About 1 Percent Ảnh: HanCinema

Với ngoại hình điển trai cùng ánh mắt biết nói, Kang Dong Won thành công trong việc mang đến sức hút cho nhân vật Jae In. Phim nhận được sự chú ý của khán giả ngay từ trước khi ra mắt và trở thành cột mốc đáng nhớ khởi đầu cho sự nghiệp diễn xuất thành công của Kang Dong Won.

Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard (2009)

Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard (tựa Việt: Tiểu quái Jeon Woo-chi) là một trong những bộ phim đưa tên tuổi Kang Dong Won trở thành sao hạng A tại Hàn Quốc. Tác phẩm kể về phù thủy tinh quái Jeon Woo-chi (Kang Dong Won) và hành trình trợ giúp các vị đại tiên giành lấy cây sáo của thần Arch đã bị yêu tinh lấy cắp.

Kang Dong Won thông minh, tinh nghịch trong Jeon Woo-chi: The Taoist Wizard Ảnh: Soompi

Ngoại hình lém lỉnh, nghịch ngợm của Kang Dong Won được đánh giá là “đo ni đóng giày” cho nhân vật Jeon Woo-chi. Để chuẩn bị cho những cảnh hành động trong phim, nam diễn viên tiết lộ anh đã phải giảm 8 kg và tập đi trên dây trong suốt vài tháng.

The Secret Reunion (2010)

The Secret Reunion (tựa Việt: Anh em kết nghĩa) kể về tình bạn giữa hai điệp viên Song Ji-won (Kang Dong Won) làm việc cho Bắc Triều Tiên và Lee Han-gyu (Song Kang Ho) làm việc cho Hàn Quốc. Cuộc sống của họ ngập tràn những hiểm nguy, toan tính, lọc lừa, lúc nào cũng chỉ chực chờ nhấn chìm họ trong bão tố.

The Secret Reunion thu hút khán giả Ảnh: AsianWiki

Tác phẩm là bộ phim có doanh thu phòng vé cao thứ hai trong năm 2010 và đạt giải thưởng Rồng Xanh hạng mục Phim hay nhất cùng năm. Sự kết hợp của hai tài tử Song Kang Ho và Kang Dong Won góp phần khiến The Secret Reunion trở nên kịch tính, gay cấn nhưng cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa nhân văn.

Master (2016)

Master (tựa Việt: Ông trùm) kể về Kim Jae-myung (Kang Dong Won), một cảnh sát nhiệt huyết đang cùng đồng đội của mình tìm cách tóm cổ Jin Hyun-pil (Lee Byung Hyun), một ông trùm đa cấp, đồng thời là một tay tội phạm nguy hiểm được hậu thuẫn bởi những nhân vật quyền lực trong xã hội.

Màn tái xuất thành công của Kang Dong Won với Master Ảnh: Soompi

Cuộc rượt đuổi gay cấn của hai thế lực đối đầu nhau khiến tác phẩm tạo nên cơn sốt phòng vé trong năm 2016. Phim lôi cuốn khán giả nhờ sự kịch tính, những âm mưu, thủ đoạn nhưng vẫn lồng ghép yếu tố hài hước một cách duyên dáng, dễ xem.

A Violent Prosecutor (2016)

A Violent Prosecutor (tựa Việt: Công tố viên hung bạo) có nội dung xoay quanh Byun Jae Wook (Hwang Jung Min), một công tố viên nổi tiếng hung bạo, bị tống giam sau khi khiến một nghi phạm bỏ mạng trong quá trình thẩm vấn. Để cứu lấy bản thân, Jae Wook đành hợp tác với tên lừa đảo siêu hạng Chi Won (Kang Dong Won) cũng đang lãnh án. Hai người trải qua hành trình đòi lại công lý đầy vất vả nhưng cũng không thiếu những tiếng cười nhẹ nhàng mà sâu cay.

A Violent Prosecutor chứng minh khả năng diễn xuất đa dạng của Kang Dong Won Ảnh: Koreaboo

Đây là bộ phim bom tấn của điện ảnh Hàn Quốc năm 2016, dẫn đầu doanh thu phòng vé nửa đầu năm và thu hút gần 10 triệu lượt khán giả ở xứ sở kim chi. Sự tung hứng ăn ý giữa Kang Dong Won và tài tử lừng danh Hwang Jung Min mang đến một bộ phim vô cùng bí ẩn, kịch tính và lôi cuốn người xem từng giây phút khi theo dõi.

Vanishing Time: A Boy Who Returned (2016)

Trong Vanishing Time: A Boy Who Returned (tựa Việt: Thời gian biến mất: Cậu bé trở lại), Kang Dong Won cho thấy khả năng biến hoá đa dạng của anh trên màn ảnh. Seong Min (Kang Dong Won) và Soo Rin (Shin Eun Soo) là những người bạn thân thiết từ nhỏ. Trong một lần đi chơi núi, Seong Min bất cẩn đập vỡ quả trứng thời gian, khiến cho thời gian ngưng đọng với tất cả mọi người xung quanh ngoại trừ cậu. Từ đây, Seong Min trải qua một hành trình trưởng thành đầy cô đơn.

Kang Dong Won gây xúc động với diễn xuất nội tâm Ảnh: Asia Times