Universal Studios là phim trường của Hollywood, cách trung tâm TP.Los Angeles khoảng 16 km. Đúng hơn, đây là khu phức hợp giải trí và phim trường mà mọi người nói vui là du khách nào đến nước Mỹ mà không đặt chân đến đây thì “mất nửa cuộc đời”.

Hãy trải nghiệm cảm giác bỏ tiền để được “lừa gạt” bằng một tour xe điện vòng quanh phim trường chừng 45 phút. Xe điện sẽ từ từ đưa du khách đến thị trấn cổ xưa miền Viễn Tây Hoa Kỳ. Đây chính là thị trấn của những người đi tìm vàng từ thế kỷ 19. Đủ thời gian cho mọi người ngắm nhìn những quán rượu ở phía trước có máng uống nước cho ngựa của mấy gã cao bồi, những ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ. Và kia là khu phố Courthouse Square với các công trình hoành tráng, chẳng hạn như tòa án sừng sững ngay trước mặt.

Ở Los Angeles (Mỹ) mà bạn như đang lạc vào khu phố cổ của Anh quốc với cảnh quan kiến trúc đẹp mê hồn. Không chỉ riêng tôi mà nhiều du khách đều bị hớp hồn bởi những công trình kiến trúc “giả mạo” này. Có người còn phát hiện ra mình đã “bị lừa” từ trước, vì họ đã xem nhiều phim nổi tiếng như Back to the Future, The Western... mà chẳng hề hay biết các phim này lấy bối cảnh chính tại đây.