'Nobody', 'Godzilla vs. Kong' lần lượt giành vị trí số 1 ở Mỹ và thế giới

Hãng tin Reuters nhận định Nobody và Godzilla vs. Kong là khởi đầu khá ổn khi các rạp chiếu phim ở Los Angeles và khắp nước Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại đồng thời thị trường phim chiếu rạp toàn cầu “ấm dần” lên.

Do Ilya Naishuller đạo diễn, Nobody được giới phê bình và khán giả đón nhận nồng nhiệt. Phim xoay quanh một người cha chống trả hai kẻ lạ đột nhập vào nhà và sau đó là vộ số rắc rối xảy ra.

Tại phòng vé quốc tế, Nobody thu thêm 5 triệu USD, nâng tổng doanh thu trên toàn thế giới lên 11,7 triệu USD. Với kinh phí sản xuất 16 triệu USD, bộ phim được kỳ vọng không khó để thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Cảnh quay hoành tráng trong Godzilla vs. Kong ẢNH: IMDB

Trong khi đó, Godzilla vs. Kong đã ra rạp thị trường quốc tế với 121 triệu USD doanh thu phòng vé từ 28 quốc gia tính từ 24.3. Bom tấn của Warner Bros. tập hợp những con quái vật mang tính biểu tượng đối đầu với nhau đã có một khởi đầu đặc biệt ấn tượng ở Trung Quốc , khi thu về 70,3 triệu USD chỉ trong ba ngày đầu. Doanh thu bán vé của Godzilla vs. Kong đánh dấu tuần mở màn cao nhất ở Trung Quốc cho một bộ phim ngoại. Điều đó có thể là điềm báo tốt khi bộ phim chuẩn bị ra rạp ở Mỹ vào ngày 31.3.

Raya and the Last Dragon - bộ phim hoạt hình phiêu lưu, hiện đang chiếu rạp, xuống vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé với 3,5 triệu USD trong tuần thứ tư ra mắt. Cho đến nay, bộ phim cũng được chiếu trực tuyến trên Disney+, thu về 28 triệu USD tại các rạp chiếu ở Mỹ và 82 triệu USD trên toàn cầu trong khi kinh phí sản xuất lên đến 100 triệu USD.

Tom và Jerry đứng ở vị trí thứ ba với 2,5 triệu USD. Sau năm tuần ra rạp, bộ phim hoạt hình kết hợp người thật đóng của Warner Bros. đã thu về 37 triệu USD.

Ở vị trí thứ 4, tác phẩm khoa học viễn tưởng Chaos Walking của Lionsgate đạt 1,18 triệu USD với tổng doanh thu nội địa Mỹ là 11,3 triệu USD. Với sự tham gia của Tom Holland và Daisy Ridley, bộ phim kinh phí 100 triệu USD này dẫn đến một khoản lỗ lớn cho hãng Bộ phim về chiến tranh lạnh The Courier có sự tham gia của Benedict Cumberbatch và Rachel Brosnahan vào top 5 với 1 triệu USD, nâng tổng doanh thu bán vé lên 3,4 triệu USD.

Godzilla vs. Kong (tựa Việt Godzilla đại chiến Kong) do Adam Wingard đạo diễn, khởi chiếu tại Việt Nam từ 26.3