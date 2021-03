'Nomadland' và 'The Crown' chiến thắng Quả cầu vàng 2021

Lần đầu tiên, vì đại dịch Covid-19, những nghệ sĩ nhận giải Quả cầu vàng tham dự sự kiện trực tuyến từ nhà hoặc các địa điểm trên khắp thế giới . Lễ trao giải trễ so với thường niên gần 2 tháng, đồng thời Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood (HFPA) - đơn vị tổ chức giải Quả cầu vàng, cũng không tổ chức bữa dạ tiệc hào nhoáng thông thường dành cho các ngôi sao nổi tiếng tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, Los Angeles.

Ở mảng điện ảnh, Nomadland của nữ đạo diễn Trung Quốc Chlóe Zhao vượt qua hàng loạt tên tuổi như The Father, Mank, Promising Young Woman và The Trial of The Chicago 7 nhận giải Phim truyện xuất sắc - thể loại chính kịch. Nomadland đoạt Quả cầu vàng không hề bất ngờ, bởi phim từng đoạt nhiều giải thưởng: Sư tử vàng tại Liên hoan phim (LHP) Venice (Ý) tháng 9.2020, giải Phim hay nhất tại LHP Toronto (Canada), giải của Hiệp hội Phê bình phim Boston, Chicago...

Nữ diễn viên Frances McDormand (vai Fenn) trong phim Nomadland ẢNH: IMDB

Nomadland dựa theo cuốn tiểu thuyết Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century (tạm dịch Nomadland: Sống sót ở nước Mỹ trong thế kỷ 21) của nhà văn Jessica Bruder khiến người xem ray rứt về xã hội Mỹ ở hiện tại, khi người dân phải chống chọi với những đợt suy thoái kinh tế. Phim xoay quanh người phụ nữ tên Fenn (Frances McDormand đóng) thình lình mất việc vào năm 2011 tại quê nhà vùng Empire, bang Nevada (Mỹ). Chồng vừa chết nên Fenn quyết định bán hết của cải, sắm một chiếc xe tải để rong ruổi khắp nước Mỹ tìm việc làm . Và rồi cô nhận ra bi kịch cuộc sống khi buộc phải đối diện với chính mình, với nỗi đơn độc. Với cách thể hiện độc đáo trong Nomadland , Chlóe Zhao (39 tuổi) xứng đáng nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất, trở thành nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên nhận vinh dự này.

Bộ phim truyền hình về hoàng gia Anh The Crown vượt qua 4 đối thủ ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc - thể loại chính kịch là The Mandalorian, Ozark, Ratched và Lovecraft Country để bước lên bục cao nhất. Ngoài ra phim còn nhận hàng loạt giải khác: Josh O’Connor và Emma Corrin (Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc - thể loại chính kịch), Gillian Anderson (Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất).

Một số giải thưởng quan trọng khác gồm Kịch bản xuất sắc: The Trial of The Chicago 7; Phim hoạt hình hay nhất: Soul; Phim nước ngoài xuất sắc: Minari...