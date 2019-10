Noo Phước Thịnh sắp trình diễn hit mới trên sân khấu 25.000 khán giả ở Hàn

Thông tin trên vừa được công bố cách đây ít lâu và thu hút sự chú ý của nhiều khán giả, đặc biệt là fan của giọng ca Nỗi nhớ đầy vơi. Được biết, sự kiện mà ngôi sao sinh năm 1988 biểu diễn được tổ chức tại sân vận động Gocheok Sky Dome với sức chứa lên đến 25.000 người. Đây là “thánh địa” mà các nghệ sĩ quốc tế cũng như nhiều thần tượng xứ Hàn mong muốn một lần được tỏa sáng. Được giới thiệu là ngôi sao nổi tiếng đến từ Việt Nam, chủ nhân hit Chạm khẽ tim anh một chút thôi sẽ đứng chung sân khấu với nhiều nhóm nhạc Kpop nổi tiếng như: Monsta X, ITZY, Stray Kids... để đem đến những màn trình diễn bùng nổ cho khán giả.

Nhân cơ hội hiếm có này, Noo Phước Thịnh bật mí rằng nam ca sĩ sẽ lần đầu tiên hát live một ca khúc mới toanh mà anh dự kiến trình làng vào thời gian tới. Để có được màn trình diễn chỉn chu, hoàn hảo nhất trước khán giả xứ kim chi, nghệ sĩ 31 tuổi đã lên kế hoạch tỉ mỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Thậm chí, giọng ca Lạc bước trong đêm còn mang theo ê-kíp hơn 20 người nhằm hỗ trợ tốt nhất cho tiết mục nói trên. Sự đầu tư công phu, nghiêm túc của Noo Phước Thịnh khiến người hâm mộ nam ca sĩ không khỏi háo hức, tự hào đồng thời hi vọng thần tượng sẽ có màn trình diễn thành công mỹ mãn nơi xứ người.

Lần gần đây nhất giọng ca Xa em đứng chung sân khấu với sao Kpop là tại đêm nhạc Việt - Hàn diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 28.9 vừa qua. Tại đây, anh cùng dàn sao Việt và hai nhóm nhạc Hàn là Snuper và G-Friend đã "chiêu đãi" người hâm mộ với hàng loạt bản hit quen thuộc ẢNH: MỸ LINH

Dẫu là lần đầu Noo Phước Thịnh biểu diễn tại Gocheok Sky Dome song đây không phải lần đầu tiên nam nghệ sĩ có cơ hội đứng trên sân khấu âm nhạc xứ kim chi. Trong quá khứ, anh từng nhiều lần trình diễn và gây được ấn tượng với khán giả Hàn Quốc nhờ những tiết mục sôi động khoe giọng hát nội lực và vũ đạo đẹp mắt. Còn nhớ vào năm 2016, Noo Phước Thịnh đã tham dự Asia Song Festival 2016 và trình diễn ca khúc I don’t believe in you kết hợp với rapper BASIK. Sau khi tiết mục kết thúc, truyền thông xứ củ sâm đã dành tặng cho nam ca sĩ cơn mưa lời khen cùng những danh xưng mỹ miều như “Bi Rain phiên bản Việt” hay “Ca sĩ xuất sắc nhất Việt Nam”. Thậm chí tiết mục của Noo Phước Thịnh sau đó còn được bình chọn trong Top 5 phần trình diễn ấn tượng tại sự kiện âm nhạc đình đám này.