NSND Đàm Liên - 'ông già cõng vợ đi xem hội' đã ra đi

Nhưng Ông già cõng vợ đi xem hội dù rất hay, luôn được giới thiệu khi nói về tuồng, lại không phải một cổ mẫu. Đó là một vai diễn mới. Nữ nghệ sĩ Đàm Liên từng chia sẻ khi bắt đầu tập vai này, NSND Ngọc Phương nói chỉ có Đàm Liên đảm nhận được. Bà đã khóc, quyết không nhận vai vì tưởng bị nhắc đến chuyện lấy chồng hơn 20 tuổi. Tuy nhiên chồng bà - nhạc sĩ Vĩnh An, động viên vợ rằng đấy là lựa chọn do khả năng. “Khi đã nhận vai rồi, tôi tập rất hăng say, vì chưa có ai diễn vai này nên phải tự mày mò sáng tạo”, nghệ sĩ Đàm Liên từng chia sẻ. Những ngày tập là sáng tạo từ vóc dáng, tiếng cười khà khà đến giọng làm nũng ngọt lịm. Ông già cõng vợ đi xem hội có lẽ là kỷ lục của tuồng khi NSND Đàm Liên diễn tới 2.000 đêm, có ngày 4 suất. Lớp diễn này sau đó còn tiếp tục thu hút trong… game show truyền hình khi đích thân bà truyền dạy cho cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Vĩnh tại chương trình Vietnam’s Got Talent 2015.