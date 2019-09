NSND Hồng Vân tiết lộ mối quan hệ đặt biệt với ca sĩ Quang Linh

Bảo Thy và Vương Khang mang hit Please tell me why trở lại sân khấu sau 15 năm

Đặc biệt, chương trình đã khiến cho khán giả thập niên 2000 vỡ òa khi được sống lại ký ức tuổi thơ với trò chơi nhảy Audition đồng thời nghe lại bản hit đình đám Please tell me why của cặp đôi Bảo Thy-Vương Khang . Mặc dù, cặp đôi này đã không xuất hiện cùng nhau trên sân khấu trong nhiều năm nhưng họ vẫn được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Sau khi thể hiện ca khúc, Bảo Thy chia sẻ đây là lần đầu tiên Bảo Thy và Vương Khang song ca ca khúc Please Tell Me Why trên sóng truyền hình kể từ khi viết lại lời Việt. Dù ca khúc đã hơn 15 năm tuổi đời, đến tận thời điểm hiện tại khi tái hiện lại ca khúc này Bảo Thy và Vương Khang vẫn bồi hồi cảm xúc như lần đầu tiên vì đây là cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời của hai nghệ sĩ.