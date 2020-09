NSND Trọng Hữu, ca sĩ Phi Nhung diễn trong đêm chung kết xếp hạng 'Chuông vàng vọng cổ'

Tối nay, đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2020 diễn ra tại Nhà hát Đài truyền hình TP.HCM (HTV). Cuộc thi do HTV khởi xướng và tổ chức thực hiện từ năm 2006 đến nay với mục tiêu tìm kiếm, bồi dưỡng những tài năng trẻ trong lĩnh vực sân khấu cải lương.

Trải qua chặng đường 15 năm phát triển, Chuông vàng vọng cổ đã thật sự trở thành một sân chơi quen thuộc đối với khán giả yêu thích làn điệu vọng cổ. Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần khích lệ mọi người, nhất là thế hệ trẻ biết quý trọng, kế thừa và mở rộng phong trào ca vọng cổ, đờn ca tài tử trong xã hội để loại hình nghệ thuật đặc sắc của văn hóa Nam bộ được bảo tồn và phát triển.

Top 3 vào đêm chung kết xếp hạng toàn thí sinh nam sẽ tranh Chuông vàng 2020 ẢNH: NVCC

Sau 2 năm liên tiếp vị trí cao nhất của cuộc thi thuộc về các gương mặt nữ thì năm nay, Chuông vàng sẽ nằm trong tay một “chàng kép” bởi top 3 có mặt trong đêm chung kết xếp hạng đều là nam: Nguyễn Quốc Nhựt (Long An), Võ Hoàng Dư (Long An), Lê Văn Hậu (An Giang). 3 thí sinh này sẽ diễn một trích đoạn cải lương hoàn chỉnh cùng huấn luyện viên của mình và có sự hỗ trợ của các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong thời lượng tối đa 12 phút. Sau đó, mỗi thí sinh sẽ bốc thăm hát một bài vọng cổ (3 câu) có thời lượng tối đa 6 phút.

Trong phần thi trích đoạn, thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt sẽ cùng huấn luyên viên là NSƯT Thoại Mỹ diễn trích đoạn Kiều Nguyệt Nga với phần phụ diễn của NSƯT Lê Hồng Thắm. Huấn luyện viên - NSƯT Hữu Quốc và nghệ sĩ Mỹ Vân sẽ hỗ trợ thí sinh Võ Hoàng Dư diễn trích đoạn Từ Thức lên tiên. Còn thí sinh Lê Văn Hậu sẽ cùng huấn luyện viên là NSƯT Phượng Loan diễn trích đoạn Vẹn tấm chung tình với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Kim Hồng.

Thí sinh Nguyễn Quốc Nhựt và huấn luyện viên Thoại Mỹ ẢNH: HTV Thí sinh Lê Văn Hậu và huấn luyện viên Phượng Loan ẢNH: HTV Thí sinh Võ Hoàng Dư (trái) và huấn luyện viên Hữu Quốc ẢNH: HTV

Hội đồng nghệ thuật trong đêm thi cuối này sẽ gồm Ban giám khảo chuyên môn là NSND - tiến sĩ Bạch Tuyết, NSND Minh Vương, NSND Thanh Tuấn; Ban giám khảo khách mời: NSND Triệu Trung Kiên và 2 nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ là NSƯT Hồ Ngọc Trinh, nghệ sĩ Võ Thành Phê. Căn cứ vào điểm của Hội đồng nghệ thuật, theo thứ tự từ thấp đến cao, Ban tổ chức sẽ trao danh hiệu Chuông vàng (giải thưởng trị giá 100 triệu đồng), Chuông bạc (50 triệu đồng) và giải ba (30 triệu đồng). Nếu có trường hợp bằng điểm trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải thì thí sinh nào có điểm thi phần trích đoạn cao hơn sẽ được nhận giải cao hơn; nếu điểm thi này vẫn tiếp tục bằng nhau thì sẽ tính theo lượt khán giả bình chọn.

NSND Trọng Hữu sẽ góp mặt trong đêm chung kết xếp hạng Chuông vàng vọng cổ ẢNH: NVCC

Đặc biệt, bên cạnh phần biểu diễn thi tài của các thí sinh, theo thông tin từ Ban tổ chức Chuông vàng vọng cổ thì chương trình còn có các tiết mục biểu diễn đặc sắc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Trọng Hữu, NSƯT Cẩm Tiên, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Đan Trường...