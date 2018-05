NSƯT Quế Trân: Tôi không bị áp lực và cũng không có động lực lấy chồng

Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện cùng Quế Trân khi nữ nghệ sĩ xuất hiện tại buổi ra mắt chương trình Sao nối ngôi mùa 3. Đây cũng năm thứ ba con gái NSND Thanh Tòng đồng hành cùng chương trình với vai trò MC.

Sau khi ba mất, tôi mơ thấy ba rất nhiều lần

* Rất ít khi thấy chị xuất hiện trên các chương trình truyền hình, vì sao chị lại nhận lời làm MC cho Sao nối ngôi?

- NSƯT Quế Trân: Tôi đã đồng hành cùng chương trình này 3 mùa rồi. Bản thân tôi cũng sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật nên rất thích ý nghĩa của Sao nối ngôi. Qua các mùa, tôi thấy chương trình mang lại hiệu ứng rất tốt, có sức lan tỏa và phát hiện ra nhiều gương mặt tài năng trong các gia đình có truyền thống nghệ thuật.

Cứ mỗi lần tham gia, tôi lại nhớ đến nhiều kỷ niệm và thấy được bóng dáng mình trong đó, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh những người con nói về bậc sinh thành. Trong chương trình này, người mau nước mắt nhất là chú Thái Châu, thứ nhì chính là tôi. Tôi không cầm được nước mắt khi nhớ về những lời răn dạy của ba ngày xưa, nhớ hình ảnh ba tập dợt cho tôi, nhớ những ước mơ, kỳ vọng và những hoài bão của ba...

* Nhắc đến NSND Thanh Tòng, chị lại rưng rưng, xúc động. Có vẻ như chị vẫn chưa vượt qua mất mát này?

- Thật sự rất khó khăn bởi trước nay, tôi là người rất gắn bó với gia đình. Tôi sống cùng ba mẹ từ nhỏ cho đến lớn. Ba không chỉ là người gắn bó với tôi trong cuộc sống mà còn cả trên sân khấu nữa. Lúc nào người ta nhắc đến NSND Thanh Tòng cũng nhớ đến tôi và khi thấy tôi thì lại nhớ đến hình ảnh của NSND Thanh Tòng.

Bởi thế dù ba có thời gian dài lâm bệnh nhưng tôi vẫn mong ba có thể tới đâu hay tới đó. Rất khó khăn để tôi có thể vượt qua được sự mất mát này. Thời gian đầu khi ba vừa mất, tôi chỉ muốn vùi mình trong nhà, không muốn ra đường, thậm chí tôi nghĩ mình không thể tiếp tục công việc được nữa. Sau thời gian nhận được sự động viên, chia sẻ của người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả, đó là nguồn động lực, là liều thuốc rất quý với tôi. Tôi cảm thấy mình còn có trách nhiệm lớn hơn, không những đối với gia đình mà còn là cái nghề truyền thống của dân tộc. Sự tin yêu của mọi người đã giúp tôi vượt qua.

Quế Trân khá mau nước mắt khi đảm nhận vai trò MC chương trình

* Từ lúc NSND Thanh Tòng qua đời, chị có bao giờ nằm mơ thấy ba?

- Có. Tôi thấy ba về rất nhiều lần. Không những tôi mà gia đình tôi cũng thấy. Ngay cả cô chú đồng nghiệp của ba cũng mơ thấy những hình ảnh về ba và cả những khán giả yêu thương cũng hay chia sẻ việc nằm mơ thấy ba đi hát và còn hát rất sung sức. Hôm trước, bác Diệp Lang gọi điện về nói vợ bác cũng nằm mơ thấy ba cười nói vui vẻ với bác. Những câu chuyện đó khiến tôi cảm thấy ấm áp và được an ủi phần nào.

* Cuộc sống gia đình chị thế nào khi mất đi trụ cột chính? - Tôi còn có mẹ và anh trai. Anh trai tôi đã có hai con và cả gia đình ở cùng với nhau luôn. Tuy nhiên, các thành viên cũng ít khi gặp mặt vì anh Hai và chị dâu thì đi làm giờ hành chính còn các cháu cũng đi học. Vì thế nên sau khi ba mất, tôi giảm bớt các chương trình đi diễn xa nhiều ngày để dành thời gian cho mẹ. Những năm gần đây, tôi thấy mẹ yếu đi nhiều nên tôi và anh Hai rất lo. Bây giờ, mẹ còn mất đi một người tri kỷ, một chỗ dựa tinh thần là ba nên mẹ suy sụp rất nhiều. Tôi đi đến đâu, các anh chị, cô chú đồng nghiệp cũng hỏi thăm mẹ. Tôi rất vui khi "lôi kéo" được nhiều người yêu thích cải lương

* Trên con đường nghệ thuật, NSND Thanh Tòng từng căn dặn chị điều gì là quan trọng nhất?

- Ba tôi là người có tình yêu nghề rất mãnh liệt. Điều mà ba tôi thường nhắc là tinh thần tôn sư trọng đạo, quý trọng nghề nghiệp, trân trọng khán giả và những cái vai diễn của mình. Ba luôn dặn dò tôi làm được gì cho nghề thì làm. Ba cũng không áp đặt tôi phải thế này, thế kia nhưng phải làm bằng tất cả bằng tấm lòng của mình.

* Sinh ra đã là "con nhà nòi", đã bao giờ chị cảm thấy áp lực?

- Lúc còn nhỏ thì tôi vô tư, không nghĩ áp lực gì hết, thấy ba mẹ, anh chị mình hát thì mình cũng muốn hát thế thôi. Hát thì được khán giả thích nên càng ngày mình càng đam mê và muốn hát hay hơn để được khán giả yêu thương. Khi lớn lên, khán giả cũng bắt đầu có cái nhìn khắt khe hơn vì khi còn con nít thì còn có thể cảm thông, bỏ qua. Lúc đó, tôi bắt đầu ý thức được ba mình là một "cây cao bóng cả", một tượng đài lớn trong nền sân khấu Việt Nam thì mình là con của ba cũng phải làm sao coi cho được.

Từ nhỏ, tôi không theo hát nhiều vì còn phải đi học. Chỉ sau khi giành giải thưởng Trần Hữu Trang, tôi mới thật sự gắn bó với nghề. Lúc đó, nhiều cơ hội đến với mình, nhiều vai diễn, nhiều tác phẩm, nhiều chương trình lớn nên từ đó tôi ý thức được đã nhận được sự tin tưởng thì phải xứng đáng với cái nghề truyền thống của cha ông và đặc biệt là hình ảnh và tên tuổi của ba.

* Chị có nhận thấy cải lương hiện đang dần mai một, lượng khán giả cũng không còn đông đảo như trước?

- Tôi vẫn có niềm tin và sự lạc quan, không chỉ bây giờ mà từ nhiều năm trước. Dù mọi người cảm thấy cải lương đang dần không còn nhận được sự quan tâm từ công chúng nhưng khi đi diễn, tôi thấy khán giả khắp nơi vẫn rất yêu thích nghệ sĩ hát cải lương. Ngay cả những ca sĩ biết hát cải lương chút chút mà cất giọng hát một câu vọng cổ thôi là khán giả mê tít luôn. Hay như trong những chương trình gameshow, thí sinh dù ở lĩnh vực nào mà đầu tư thực hiện một tiết mục cải lương thì thường đạt điểm cao.

Hiện nay, tôi thấy nhiều chương trình cũng đầu tư cho cải lương lắm. Bên cạnh đó cũng có nhiều bạn trẻ yêu thích bộ môn này. Tôi nghĩ, với sự nỗ lực đó, cải lương vẫn chiếm một vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 100 năm sân khấu cải lương nên sẽ có rất nhiều chương trình đặc biệt. Như vừa rồi, tôi được tham gia một tác phẩm mới mang tên Thầy Ba Đợi, kết hợp nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc. Điều đó rất ý nghĩa vì nó thể hiện sự đồng lòng, đoàn kết, quyết tâm gìn giữ, bảo tồn bộ môn nghệ thuật này.

Quế Trân và NSND Thanh Tòng

* Được biết, là nghệ sĩ cải lương nhưng chị cũng chạy show không thua gì các ca sĩ nhạc trẻ hiện nay?

- Sau khi đoạt giải Trần Hữu Trang, tôi có may mắn được mời làm MC cho một số cuộc thi và chương trình về gia đình, về cuộc sống... Thời điểm đó, một số khán giả không thích cải lương, thấy hình ảnh tôi trong một chương trình khác, thế là họ thích. Các nơi cũng mời tôi về biểu diễn. Khi biểu diễn, tôi hát cải lương cho họ nghe. Thế là từ lĩnh vực khác, tôi lại lôi kéo người ta theo cải lương và thích cải lương. Lúc đó, tôi cảm thấy rất vui khi giới thiệu cải lương đến với nhiều tầng lớp khán giả hơn.

- (Cười) Thật ra cũng là nhờ được nhiều người thương. Hình ảnh của một nghệ sĩ được yêu thích ở mức độ nào là do tình cảm khán giả đón nhận mình thôi. Do đó, bên cạnh hát cải lương thì tôi cũng năng động, thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác như ca nhạc, dân ca hay dẫn chương trình. Nhờ vậy mà tôi có đối tượng khán giả đa dạng, cũng xem như là may mắn.

* Mức cát sê của chị hiện nay cũng được cho là cao nhất nhì trong giới cải lương?

- (Cười) Thật ra cũng là nhờ được nhiều người thương. Hình ảnh của một nghệ sĩ được yêu thích ở mức độ nào là do tình cảm khán giả đón nhận mình thôi. Do đó, bên cạnh hát cải lương thì tôi cũng năng động, thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác như ca nhạc, dân ca hay dẫn chương trình. Nhờ vậy mà tôi có đối tượng khán giả đa dạng, cũng xem như là may mắn.

* Chị nghĩ sao khi nhiều người cho rằng khán giả cải lương thường là những đại gia rất giàu có?

- Cô Bạch Tuyết từng nói, cải lương giống như loại hình nghệ thuật bác học với đối tượng khán giả rộng khắp, bao gồm cả những bác sĩ, kỹ sư... Sau những lúc tất bật với công việc, họ lại cần những loại hình nghệ thuật giải trí hết sức bình thường. Và những ai từng có cuộc sống bươn chải, lăn xả càng muốn trở về với cội nguồn, với những làn điệu quê hương, với những giai điệu đi sâu vào lòng người. Tôi nghĩ, đó cũng là lý do cải lương có được đối tượng khán giả đa dạng, nhiều tầng lớp.

Mẹ không thúc ép tôi lập gia đình

* Bước sang tuổi 37, chị đã tính đến chuyện lập gia đình chưa?

- Tôi sẽ để mọi thứ tự nhiên, không quá đặt nặng chuyện gia đình. Trước đây, ba mẹ cũng chưa từng thúc ép tôi nên hiện tại, tôi chỉ muốn dành hết cho niềm đam mê của mình, dành thời gian nhiều hơn cho gia đình, đặc biệt là cho mẹ. Từ khi ba mất, gia đình rất đơn chiếc nên tôi cũng hạn chế tham gia các chương trình, chỉ lựa chọn chương trình phù hợp để dành thời gian cho mẹ. Còn chuyện tình cảm, tôi nghĩ cái gì đến sẽ đến, tôi sẽ thuận theo tự nhiên.

* Mẹ chị có hối thúc con gái đi lấy chồng?

- Điều này thì không nên tôi không bị áp lực và cũng không có động lực luôn (Cười). Khán giả thì càng không mong tôi lấy chồng. Mẹ cũng có nói nếu con tìm được một người phù hợp, có thể lo được cho hạnh phúc của con thì hãy lấy. Còn nếu con vội vàng thì dễ gặp phải những người chưa thích hợp, dẫn đến những chuyện không hay về sau.

* Người ta thường nói phụ nữ chỉ có một thời thanh xuân, chị có lo lắng khi tuổi xuân sẽ trôi qua rất nhanh?

- Bây giờ nhắc tôi mới thấy hơi lo (Cười). Nhiều người nói Trân ơi, sao Trân trẻ lâu thế. Thế nên tôi mới hay chủ quan. Khi bạn hỏi đến tuổi tác thì thực sự tôi cũng hơi hết hồn nhưng mà biết sao giờ.

Dù đã bước sang hàng U40 nhưng Quế Trân vẫn sở hữu vẻ trẻ trung, xinh đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ

* Xinh đẹp, tài năng và sinh ra trong một gia đình danh tiếng, chắc hẳn có nhiều rất người theo đuổi chị?

- Tôi cũng có nhiều đối tượng dành tình cảm cho mình nhưng tôi chưa thấy đến một mức độ sâu sắc để quyết định chuyện lớn hơn cho tương lai, hạnh phúc của mình.

* Hiện tại, chị có đang trong mối quan hệ nào không? - Tôi có những người bạn nhưng chỉ là bạn để mình có thể chia sẻ, dành những sự yêu thương thôi chứ chưa đến mức để giới thiệu với mọi người.

* Hình mẫu lý tưởng của chị sẽ như thế nào? - Tôi chưa dám đặt ra hình mẫu nào cả. Gia đình tôi trước giờ sống hơi khép kín. Tôi lại có ba là một tượng đài quá lớn. Có thể vì những điều đó mà tôi chưa tìm được người phù hợp với mình.

* Chị có nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân không?

- Không, tôi chưa nghĩ đến.

* Xin cảm ơn chị!