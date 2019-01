Nữ ca sĩ Hàn bị ''ném đá' vì biểu diễn phản cảm

Tối 31.12, lễ trao giải KBS Drama Awards 2018 diễn ra tại đài KBS ở Yeoido (Seoul, Hàn Quốc) với sự góp mặt của đông đảo diễn viên đình đám Hàn Quốc. Tuy nhiên, dù là một sự kiện phim ảnh, nhưng KBS Drama Awards 2018 lại trở thành đề tài bàn luận dữ dội bởi một tiết mục âm nhạc. Cụ thể, màn trình diễn của giọng ca khách mời Hyorin gây chú ý với phần trang phục bị đánh giá phản cảm.

Tại KBS Drama Awards 2018, cô đã biểu diễn ca khúc Spring watch (nhạc phim Black Knight) và bài hát Dally. Xuất hiện với vest trắng khoác ngoài, Hyorin ngay lập tức gây ấn tượng bởi chất giọng nội lực. Thế nhưng, ít phút sau, người đẹp cởi áo và khoe bộ đồ một mảnh sexy bên trong. Với trang phục lộ phần lớn vòng ba, cô tự tin khuấy động chương trình và thực hiện vũ đạo có tính “hạn chế độ tuổi”. Ở một số đoạn, camera phải cố tình quay góc xa tránh không lia trúng vòng 3 của Hyorin cũng như để hạn chế bớt độ nhạy cảm của sân khấu này.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER Một số khoảnh khắc gây tranh cãi của Hyorin

Người xem phía dưới (phần lớn là diễn viên) đã có nhiều phản ứng khác nhau về tiết mục của Hyorin. Trong khi vài tên tuổi quen thuộc của showbiz xứ kim chi như Cha Tae Hyun, Choi Daniel, Ra Mi Ran… vẫn vỗ tay đều đều ủng hộ, thì không ít diễn viên lại gần như “há hốc mồm”. Thậm chí, một số khán giả nổi tiếng còn không giấu được sự ngỡ ngàng khi chứng kiến cựu thành viên nhóm Sistar trườn ra trên sân khấu.

Sau khi KBS Drama Awards 2018 kết thúc, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự tức giận trên khắp các bài viết về Hyorin biểu diễn ở một lễ trao giải phim ảnh danh giá. Phần lớn đều để lại bình luận chỉ trích: “Thật sự xấu hổ khi xem đoạn này với gia đình của mình”, “Tiết mục này dơ bẩn quá!”, “Một lễ trao giải phim ảnh bỗng biến thành show múa thoát y. Điên rồi!”, “Dường như các diễn viên ngồi đó cũng không biết phản ứng sao luôn”, “Quá sốc, tôi đã phải chuyển kênh khi xem cùng bố đấy!”.

Bên cạnh đó, một bộ phận dân mạng cho rằng không nên khắt khe với Hyorin vì các ca sĩ khác trên thế giới còn ăn mặc “bạo” hơn rất nhiều. Đặc biệt, trang phục của cô lại phù hợp với Dally, một ca khúc ca từ “người lớn”. Được biết, MV Dally tung ra hồi tháng 4 gắn mác 18+.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ALLKPOP Vẻ mặt của các diễn viên khi xem nữ ca sĩ biểu diễn

Hyorin là nữ ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1990. Năm 2010, nhóm nhạc bốn thành viên Sistar mà cô làm trưởng nhóm ra mắt và nhanh chóng được yêu thích. Các cô gái được biết đến qua các hit Push Push, Shake it, Touch my body, Alone, Loving you, Give it to me… Hyorin cũng có sự nghiệp solo khá thành công. Ngoài ra, cô cũng để lại dấu ấn khi tham gia phim Dream high 2.