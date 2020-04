Nữ ca sĩ Hàn gây tranh cãi vì mặc váy trong suốt

Mới đây, Solar tung thêm hình ảnh thuộc album solo đầu tay mang tên Spit It Out, sẽ phát hành vào chiều 23.4. Trong ảnh, cô gây chú ý khi diện bộ váy plastic xuyên thấu với hàng loạt miếng sticker đủ hình thù bắt mắt. Nữ ca sĩ ngay lập tức hứng chịu nhiều phản hồi trái chiều và có phần khắc nghiệt. Cô bị chỉ trích là tình dục hóa trẻ nhỏ và cố tình “kích thích” khán giả qua bộ đồ nhạy cảm này.

Không ít dân mạng mắng giọng ca 29 tuổi: “Thiết kế quần áo, phụ kiện và kiểu tóc đều lấy hình tượng trẻ con. Trẻ em sẽ là nạn nhân của tống tiền tình dục mà không biết vì hình ảnh này”, “Tôi cứ nghĩ họ cắt áo mưa của một đứa trẻ để làm bộ đồ đó”, “Chẳng hiểu nổi lý do cô ấy lại mặc những thứ như thế”, “Không quan tâm quá về tính chất trang phục, nhưng tại sao Solar lại không mặc gì bên trong chứ?”, “Trang phục giống trẻ con không phải là vấn đề, chuyện quan trọng là cô ấy không mặc gì bên trong! Bộ đây là phim khiêu dâm hả?”, “Trong đời em chưa bao giờ thấy một nữ thần tượng theo phong cách không mặc quần lót”…

Solar vẫn chưa lên tiếng gì về việc bộ trang phục xuyên thấu gây tranh cãi ẢNH: INSTAGRAM NV

Tuy nhiên, cũng có một bộ phận dân mạng Hàn Quốc khẳng định Solar không hề có ý định khoe thân rẻ tiền để quảng bá sản phẩm mới . Nhìn kỹ trang phục của Solar thì hình như là cô có mặt quần đùi màu nude bên trong. Màu sắc và thiết kế của bộ trang phục toát lên vẻ tươi trẻ, gợi cảm mà cô muốn hướng đến.

Vài bình luận nhận được sự tán thành cao: “Tôi không thấy trang phục đó có vấn đề chỗ nào cả”, “Album lần này nói về niềm đam mê và sự chữa lành của Solar. Có vẻ như mọi người chỉ muốn định nghĩa mọi thứ theo quan điểm của mình”, “Cô ấy chỉ là thể hiện tính cách thật của mình theo phong cách trừu tượng qua kiểu tóc cùng trang phục. Hãy tập trung vào thái độ và tâm huyết của nghệ sĩ thay vì quần áo”…

Cách đây không lâu, Solar cũng gây xôn xao khi tung ảnh nhá hàng để đầu trọc. Lúc bấy giờ, cô được khen ngợi là dám dũng cảm thể hiện cá tính riêng biệt. Người đẹp cũng nhấn mạnh là chỉ muốn cho thấy bản thân một cách trừu tượng và vẻ ngoài tự nhiên của mình. Dù vậy, một số ý kiến vẫn mỉa mai cô là làm lố và muốn tạo sự chú ý cho album solo đầu tay Spit It Out.

Solar là trưởng nhóm nhạc nữ Mamamoo tài năng gồm 4 thành viên. Nhóm nổi tiếng với khả năng thanh nhạc tốt và những màn trình diễn chất lượng, bốc lửa. Mamamoo có các hit đình đám như Um oh ah yeh, You're the best, Starry night, Gogobebe, Decalcomanie, Egotistic.