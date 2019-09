Nữ ca sĩ ‘The Voice of Korea’ đột tử tại nhà riêng

Được biết, tối 21.9, Woo Hye Mi được cảnh sát phát hiện đã tắt thở tại nhà riêng ở Mapo, Seoul (Hàn Quốc). Khi nhận được tin dữ, gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1988 thực sự sốc trước cái chết bất ngờ của cô. Một tang lễ riêng tư dự kiến được tổ chức vào sáng 23.9 theo nguyện vọng của gia đình nữ nghệ sĩ đoản mệnh. Hiện nguyên nhân khiến Woo Hye Mi qua đời vẫn đang được cảnh sát điều tra. Nhiều người nghi ngờ rằng giọng ca 31 tuổi đã tự kết liễu đời mình, tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được làm rõ.

Công ty quản lý của Woo Hye Mi sau đó cũng ban hành thông báo về cái chết và “gà” nhà: “Chúng tôi không hay biết gì về chuyện cô ấy qua đời. Hôm qua, cô ấy đã không xuất hiện trong cuộc họp với đạo diễn để bàn bạc về MV mới, chúng tôi không thể liên lạc được với nghệ sĩ của mình”. Trước khi qua đời, nữ ca sĩ này vẫn đều đặn cập nhật trạng thái trên Instagram và không đề cập đến bất kỳ nội dung nào đáng nghi. Bài đăng gần đây nhất của Woo Hye Mi là vào hôm 18.9. Trong dòng trạng thái cuối cùng, cô khoe clip tự quay nhằm quảng bá cho album mới của một đồng nghiệp. Sau khi hay tin nữ ca sĩ đột tử, nhiều khán giả đã lên trang cá nhân của cô và để lại những lời nhắn yêu thương, mong nghệ sĩ tài năng này yên nghỉ.

Người hâm mộ Woo Hye Mi tại Hàn Quốc không khỏi sửng sốt, bất ngờ trước sự ra đi quá đột ngột của thần tượng ẢNH: INSTAGRAM NV

Woo Hye Mi sinh năm 1988 và là giọng ca trẻ tài năng gây chú ý khi vào top 4 của The Voice of Korea năm 2012. Bước ta khỏi chương trình The Voice Hàn Quốc mùa đầu, cô gia nhập công ty quản lý Leessang và đẩy mạnh các hoạt động solo tại xứ kim chi. Ngay từ khi dấn thân vào sự nghiệp cầm mic, nghệ sĩ 31 tuổi đã gây ấn tượng với khả năng hát và sáng tác nổi bật cùng cá tính âm nhạc riêng biệt. Tháng 8.2019, Woo Min Hye vừa phát hành album SST do cô sáng tác và trực tiếp sản xuất.