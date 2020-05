Nữ ca sĩ xinh đẹp bị chửi vô duyên vì đứng chụp ảnh giữa đường

Hôm 7.5 (giờ địa phương), Seo In Young cập nhật loạt ảnh vui vẻ đứng ngay giữa đường phố. Cô không hề nhìn đường đi hay có ý định qua đường hẳn, mà cứ hướng mắt vào ống kính tạo dáng. Đáng nói hơn, phía sau người đẹp còn có xe di chuyển.

Hình ảnh Seo In Young bỗng dưng dừng lại giữa đường chụp ảnh khiến công chúng tức giận. Phía dưới bài viết của nữ ca sĩ xinh đẹp này là hàng loạt “gạch đá”. Cô bị mắng là ý thức kém, ngu ngốc, không biết suy nghĩ, vô văn hóa … Bên cạnh đó, chuyện giọng ca 36 tuổi để lộ cả biển số xe người khác cũng khiến dân mạng bức xúc.

Trong ảnh gốc, cô còn không làm mờ biển số xe người khác ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo XSportsnews, nơi Seo In Young đi lại rồi chụp ảnh giữa đường là ở khu vực trường học tại Cheongdam (Seoul, Hàn Quốc ). Song song vỉa hè là hàng rào chắn để người đi bộ không bước xuống đường, nhưng bằng cách nào đó, cô vẫn có thể đứng ra chỗ xe cộ đi lại chỉ để chụp hình. Do đó, hành động vô duyên đứng tạo dáng ngoài đường này càng gây tranh cãi dữ dội.

Cộng đồng mạng cho rằng việc làm của nữ ca sĩ không chỉ ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác mà còn có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt là khiến trẻ em gặp nguy hiểm. Ngoài ra, vì Seo In Young là người nổi tiếng, nên động thái đáng lên án trên nhiều khả năng sẽ được giới trẻ bắt chước, tạo làn sóng ăn theo phản cảm.

Người đẹp có thói quen đăng Instagram mọi lịch trình hay những khoảnh khắc đời thường của mình ẢNH: INSTAGRAM NV

Nhiều người kêu gọi cơ quan chức năng nên phạt nặng Seo In Young vì hành vi băng ra giữa đường chụp ảnh này. Không ít ý kiến tỏ ra thất vọng và yêu cầu cô nên suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ gì đó trên mạng xã hội , tránh tác động xấu đến thế hệ fan của mình.

Tối 7.5, Seo In Young đã phải xóa ảnh và lên tiếng xin lỗi vì hành vi chụp ảnh lúc đi bộ giữa đường. Dù vậy, cô vẫn đang hứng chịu nhiều lời lẽ tiêu cực.

Seo In Young là ca sĩ kiêm diễn viên, MC và người mẫu Hàn Quốc. Cô từng là thành viên nhóm nhạc nữ Jewelry nổi tiếng. Tại Việt Nam, nữ nghệ sĩ được biết đến qua show We Got Married và vai diễn trong phim truyền hình Yêu lại từ đầu.