Nữ chính phim ‘Lolita’ - Sue Lyon qua đời ở tuổi 73

Theo tiết lộ từ Phil Syracopoulos, người bạn lâu năm của minh tinh quá cố, Sue Lyon đã trải qua thời gian dài sống trong tình trạng sức khỏe ngày một suy yếu trước khi trút hơi thở cuối cùng vào hôm 26.12 (giờ địa phương). Sự ra đi của mỹ nhân nổi danh trên màn ảnh Hollywood một thời khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Không ít người hâm mộ, đồng nghiệp của Sue Lyon đã gửi lời chia buồn đến gia đình nữ diễn viên.

Sue Lyon sinh năm 1946, trở thành gương mặt nổi tiếng vào thập niên 1960 đến 1980 với nhiều tác phẩm gây tiếng vang. Nhờ sở hữu vẻ đẹp xuất chúng cùng ngoại hình bắt mắt, nữ diễn viên quá cố nhanh chóng gia nhập làng giải trí từ năm 13 tuổi với vai trò là người mẫu rồi dần chạm ngõ điện ảnh.

Nhắc đến sự nghiệp diễn xuất của mình tinh 73 tuổi, không thể không nhắc đến vai chính của bà trong Lolita - tác phẩm được đạo diễn Stanley Kubrick chuyển thể từ cuốn sách cùng tên từng gây nhiều tranh cãi của nhà văn Nga Vladimir Nabokov.

Sue Lyon trong 'Lolita' - tác phẩm xoay quanh nỗi ám ảnh tình dục đến bi kịch của một đàn ông trung niên với cô bé Dolores Haze mới 12 tuổi ẢNH: ANYA PICTURES

Khi được chọn vào vai Dolores “Lolita” Haze, Sue Lyon mới chỉ 14 tuổi và xuất sắc vượt qua hơn 800 đối thủ để được tham gia vào dự án. Năm 1962, Lolita được trình làng và nhanh chóng đưa Sue Lyon trở thành ngôi sao được chú ý, đồng thời giành giải tại Quả cầu vàng sau đó ít lâu.

So với phiên bản 1997, Lolita (1962) không gây ra quá nhiều tranh cãi bởi đã tiết chế, làm dịu những phân cảnh khiêu khích hay được cho là phản cảm so với tiểu thuyết gốc. Bàn đạp từ Lolita đã đưa đến cho Sue Lyon nhiều cơ hội diễn xuất, giúp ghi dấu ấn với các tác phẩm sau đó như: The Night of the Iguana, 7 Women, The Flim-Flam Man, Murder in a blue World, End of the World…

Variety cho hay Sue Lyon từng trải qua nhiều cuộc hôn nhân, bao gồm đám cưới gây tranh cãi với Cotton Adamson - tên tội phạm phạm từng đi tù vì tội giết người, cướp đoạt tài sản. Bà cũng nên duyên với nhiều người đàn ông khác gồm: Hampton Fancher, Roland Harrison, Edward Weathers và Richard Rudman.