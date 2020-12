Nữ diễn viên Anh Barbara Windsor qua đời ở tuổi 83

Barbara Windsor được khán giả gọi đơn giản là Babs ra đi tại London (Anh) vào tối 10.12 (giờ địa phương). Chồng bà – ông Scott Mitchell nói với hãng tin Reuters. “Bà ấy qua đời vì bệnh Alzheimer trong yên bình. Tôi đã bên bà suốt bảy ngày sau cùng” ông cho biết.

Nữ diễn viên có tên khai sinh là Barbara Deeks nhưng đã đổi tên thành Windsor sau khi xuất hiện trên sân khấu Nhà hát West End vào năm 1952 ở tuổi 15 trong phần hợp xướng của vở nhạc kịch Love From Judy.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của bà trong phim The Belles of St Trinian's ra rạp 1954. Bà nổi tiếng trong sêri phim hài Carry On những năm 1960 và 1970. Sau đó là hàng loạt phim điện ảnh , truyền hình ghi dấu tên tuổi bà: The Boy Friend, Alice in Wonderland, Before the Fringe, Pussy in Boots, Doctor Who…Ở lĩnh vực sân khấu bà tham gia nhiều vở nhạc kịch từ thập niên 1950: Cinderella, Love from Judy, Red Riding Hood, Keep Your Hair On, Aladdin…