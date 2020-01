Nữ diễn viên ‘Captain America’ bị bắt vì nghi giết mẹ ruột

Mollie Fitzgerald - nữ nghệ sĩ được biết đến nhờ vai diễn nhỏ trong Captain America: The First Avengers, vừa bị bắt hôm 31.12.2019 và bị buộc tội giết người cấp độ hai. Để có thể tại ngoại, nghệ sĩ này phải bỏ ra 500.000 USD. Được biết, cô đã đâm chết mẹ mình tại một ngôi nhà ở TP.Olathe, bang Kansas (Mỹ). Nạn nhân trong vụ giết người này là bà Patricia Fitzgerald (68 tuổi), xác của bà được tìm thấy tại nhà riêng vào hôm 20.12 vừa qua.

Chia sẻ với truyền thông, Gary Hunziker (72 tuổi) - anh trai của Patricia Fitzgerald cho biết ông không rõ về cái chết của em gái. “Chúng tôi rất sốc trước tin dữ này. Dù câu chuyện đằng sau là gì đi chăng nữa thì tôi cũng đã mất đi một người em gái”, Gary nói thêm. Vụ án đến nay vẫn đang được cảnh sát điều tra. Được biết, Mollie Fitzgerald sẽ ra tòa vào ngày 2.1 (giờ địa phương) nhưng không rõ cô có luật sư biện hộ hay không.

Mollie Fitzgerald từng là nữ đạo diễn, diễn viên tài năng trước khi phạm tội ẢNH: IMDB

Trên IMDb, Mollie Fitzgerald được mô tả là diễn viên từng đảm nhiệm vị trí đạo diễn, nhà sản xuất phim. Cô thường tham gia vào các dự án có kinh phí thấp, trong đó phải kể đến The Lawful Truth (2014) và The Creeps (2017). Đặc biệt, nữ diễn viên 38 tuổi được nhắc đến nhiều với vai nhân viên trong tập đoàn Stark trong Captain America: The First Avengers (2011). Bên cạnh việc xuất hiện trong bom tấn kể trên, Mollie Fitzgerald cũng từng làm trợ lý cho đạo diễn Joe Johnston. Tác phẩm sau đó nhận được sự chú ý trên màn ảnh rộng và kết thúc với 370 triệu USD trên toàn cầu. “Trở thành một phần của siêu phẩm này là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi”, Mollie Fitzgerald chia sẻ với một ấn phẩm truyện tranh vào năm 2011.