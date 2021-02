Nữ diễn viên huyền thoại Kiều Chinh nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời của AWFF

Nữ diễn viên Mỹ gốc Việt Kiều Chinh là ngôi sao màn bạc nổi tiếng Sài Gòn trước năm 1975. Bà tham gia nhiều bộ phim, trong đó có Hồi chuông Thiên Mụ của đạo diễn Lê Dân. Trước năm 1975, không chỉ tham gia đóng phim trong nước, bà còn được mời đóng phim ở nhiều quốc gia khác như Thái Lan, Singapore, Philippines, Ấn Độ… Sau khi định cư ở Mỹ, bà tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình tại Hollywood (MASK, The Letter, The Joy Luck Club…) cùng nhiều đạo diễn, tài tử điện ảnh nổi tiếng thế giới.

Năm 2016, Kiều Chinh trở về Việt Nam dự lễ cắt băng khánh thành ngôi trường thứ 50 của quỹ từ thiện Vietnam Children's Fund (Quỹ trẻ em Việt Nam). Quỹ này do diễn viên Kiều Chinh và nhà báo Terry Anderson đồng sáng lập nhằm mục đích xây dựng trường học ở những miền đất bị chiến tranh tàn phá. Hà Nội cũng là nơi diễn viên Kiều Chinh sinh ra và lớn lên. Bà bảo, dù đã xa Hà Nội từ năm 16 tuổi, nhưng đến giờ với bà, Hà Nội vẫn là nơi quan trọng nhất trong cuộc đời.

AWFF vừa công bố 14 bộ phim trong danh sách dự thi chính thức tại liên hoan tổ chức trực tuyến diễn ra từ ngày 10 - 15.3.2021, trong đó gồm: Circus of Life (Pakistan), The Crying Steppe (Kazakhstan), The Man Standing Next ( Hàn Quốc ), Hive (Thổ Nhĩ Kỳ), Impetigore (Indonesia), Leap ( Trung Quốc ), True Mothers (Nhật Bản), Wet Season (Singapore)…