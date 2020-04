Nữ diễn viên nổi tiếng Nhật Bản qua đời vì Covid-19

Người thân của Okae chia sẻ trong đau buồn: "Chúng tôi không thể tin được điều này, chúng tôi không biết nói gì hơn. Virus thật nguy hiểm, mong mọi người hãy tự chăm sóc bản thân và gia đình". Chồng và con gái của Okae đã cách ly từ trước khi bà nhập viện, hiện họ vẫn không có dấu hiệu dương tính với SARS-CoV-2.

Kumiko Okae sinh năm 1956, là một diễn viên nổi tiếng ở xứ sở mặt trời mọc. Năm 1975, bà bắt đầu sự nghiệp điện ảnh và nhanh chóng được biết đến nhiều qua loạt phim ăn khách bao gồm Lucky Seven (2012), Cinderella Date (2014), My Lover's Secret (2017),… Kumiko Okae được nhận xét là nghệ sĩ đa tài khi đảm nhận tốt vai trò MC cho chương trình thông tin buổi sáng Hanamaru Market của Đài phát thanh truyền hình Tokyo từ năm 1996 đến 2014. Bà lấn sân sang lĩnh vực lồng tiếng phim với một số nhân vật như vai mẹ của Haru trong phim The Cat Returns (2002) của Studio Ghibli và vai Jenny trong Pokémon: Lucario and the Mystery of Mew (2005).