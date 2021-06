Nữ diễn viên phim 'Gone Girl' bị tai nạn chấn thương não khi... đi bộ

Lisa Banes - nữ diễn viên được nhiều khán giả biết đến với vai Marybeth Elliott trong Gone Girl và Bonnie đóng chung với Tom Cruise trong Cocktail - đang trong tình trạng nguy kịch khi cô bị chấn thương nghiêm trọng sau một vụ va chạm ở thành phố New York (Mỹ).

Lisa Banes trên đường đến dự bữa tiệc tối tại nhà của bạn gần Trung tâm Lincoln thì bị một người đi trên chiếc xe tay ga màu đỏ đen "không biển số" tông vào chiều ngày 4.6, theo The New York Post.

Ben Affleck và Lisa Banes trong phim Gone Girl ẢNH: PEOPLE

Lisa Banes được quyền ưu tiên khi cô băng qua đường trên lối đi dành cho người đi bộ góc ngã tư đường West 64th và Amsterdam Ave. Người lái xe vượt đèn đỏ tông trúng nữ diễn viên rồi bỏ chạy. “Không có vụ bắt giữ nào và cuộc điều tra vẫn đang diễn ra”, cảnh sát New York cho biết.

Đến ngày 5.6, Lisa Banes vẫn đang trong tình trạng nguy kịch với vết thương ở đầu, gây chấn thương sọ não sau khi cấp cứu tại bệnh viện Mount Sinai Morningside. “Lisa đang trong tình trạng nguy kịch và chúng tôi sẽ cho biết thêm thông tin trong vài ngày tới”, Kathryn Kranhold – “chồng” đồng giới của Lisa Banes nói với The New York Post.

Khi Lisa Banes đến muộn, Kathryn Kranhold bắt đầu gọi điện liên tục cho “vợ” mình nhưng không có câu trả lời. Cuối cùng cũng có người trả lời cuộc gọi ở bệnh viện, báo cô ấy về vụ tai nạn.

Lisa Banes và Tom Cruise trong phim Cocktail ẢNH: PEOPLE

Lisa Banes có mặt ở New York để biểu diễn vở kịch chuyển thể của Eleanor Burgess - The Niceties tại Nhà hát Manhattan. Cô là diễn viên của vở kịch được dàn dựng theo phong cách truyền thống biểu diễn từ năm 2018 đến nay.

Bạn bè cho biết Lisa Banes hiện sống ở Los Angeles rất hào hứng khi được trở lại New York lần đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19 . “Cô ấy rất yêu thích New York”, người bạn thân Cynthia Crossen nói. “Lisa là người Los Angeles nhưng đã trải qua rất nhiều năm hạnh phúc ở New York”.

Lisa Banes xuất hiện trên màn ảnh rộng qua nhiều phim như Gone Girl, Cocktail, Young Guns, Pumpkin, Freedom Writers, A Cure for Wellness… cùng các vai diễn trong các phim truyền hình: Roseanne, Six Feet Under, Desperate Housewives, Nashville...