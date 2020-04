Nữ diễn viên Thái Lan đòi kiện Huyền Baby

Thông tin nhãn hàng mỹ phẩm của Huyền Baby bị ê-kíp nữ diễn viên Vill Wannarot tố sử dụng hình ảnh trái phép để quảng cáo cho một số sản phẩm khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể, nữ diễn viên người Thái thể hiện thái độ không hài lòng khi nhãn hàng của hot girl tự ý dùng hình ảnh của cô để quảng cáo. Vill Wannarot viết: "Trân trọng gửi đến nhãn hàng L., tôi chưa bao giờ hợp tác với thương hiệu này. Tôi chưa bao giờ đăng tải những sản phẩm lên trang Instagram, Facebook hay Twitter cá nhân của mình. Nếu có bất cứ vấn đề gì xảy ra với khách hàng, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Việc sử dụng hình ảnh của tôi là vi phạm bản quyền. Nếu như các hình ảnh của tôi tiếp tục được duy trì trong các quảng cáo của sản phẩm này, tôi sẽ nhờ đến pháp luật để giải quyết".

Trong khi cộng đồng mạng đang dậy sóng về vấn đề này thì phía Huyền Baby giữ im lặng trong hai ngày vừa qua khiến ''Nữ thần rắn'' màn ảnh Thái Lan vô cùng bức xúc. Cô tiếp tục đăng tải những tấm hình các đại lý của Huyền Baby sử dụng hình ảnh của mình trên Instagram cùng lời yêu cầu tháo gỡ và trực tiếp gắn thẻ hot girl Hà thành. Vill Wannarot viết: "Tôi sẽ không xóa bất kỳ bài đăng nào vì tôi vẫn thấy hình của mình trên một số trang fanpage trực thuộc thương hiệu và các đại lý. Xin hãy sắp xếp và giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Gỡ bỏ những hình ảnh của tôi khỏi các trang web và các đại lý trước khi tôi nhờ đến pháp luật để giải quyết".

Sau động thái mạnh mẽ của nữ diễn viên người Thái, hot girl Huyền Baby có phản hồi chính thức trên trang Instagram. Cô lên tiếng xin lỗi Vill Wannarot và giải thích rằng do sai sót của bộ phận marketing, đồng thời, cho biết đã xóa những hình ảnh của Vill Wannarot sau khi nhận được thông báo. Huyền Baby chia sẻ: "Thay mặt thương hiệu, tôi chân thành xin lỗi cô Vill Wannarot vì sử dụng hình ảnh của cô ấy để quảng cáo trên Fanpage trước khi được sự đồng ý từ cô ấy hoặc phía quản lý. Đây là một sai sót của đội ngũ marketing. Chúng tôi không cố ý sử dụng trái phép hình ảnh của cô Vill Wannarot. Hơn hai ngày qua, chúng tôi đã xóa toàn bộ ảnh của Vill Wannarot trên Fanpage của chúng tôi và các đại lý. Do hệ thống phân phối khá lớn nên việc này đã diễn ra chậm hơn so với dự kiến, khiến cho cô ấy cảm thấy chúng tôi do dự hoặc không chủ động xóa hình ảnh này. Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành việc xóa bỏ toàn bộ ảnh của cô ấy. Một lần nữa, tôi chân thành xin lỗi cô Vill Wannarot vì sự cố thiếu chuyên nghiệp này".

Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của Huyền Baby sau khi rút khỏi showbiz Ảnh: chụp màn hình

Lời xin lỗi của Huyền Baby trên Instagram được cô đăng tải bằng ảnh chụp màn hình thay vì câu văn, hot girl Hà hành cũng không chia sẻ bất cứ đều gì hay gắn thẻ tên của nữ diễn viên người Thái trong thông báo này. Bên cạnh đó, cô cũng khóa bình luận trên Instagram.

Huyền Baby được công chúng biết đến là một trong những hot girl sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng cuộc sống gia đình viên mãn. Sau khi kết hôn với bạn trai doanh nhân, Huyền Baby rút khỏi showbiz để tập trung vào việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Huyền Baby cũng thay đổi phong cách trang điểm, thời trang gợi cảm hơn so với thời còn hoạt động giải trí. Cô luôn khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ khi khoe cuộc sống sang chảnh và hình ảnh du lịch nhiều nơi trên thế giới.

Trong khi đó, Vill Wannarot là nữ diễn viên nổi tiếng của xứ sở chùa Vàng, cô sở hữu hơn 1,5 triệu follow trên Instagram. Mặc dù đã 31 tuổi nhưng nhan sắc của nữ diễn viên này được đánh giá là trẻ trung, ngây thơ như thiếu nữ đôi mươi. Cô nổi tiếng qua những bộ phim như Đêm định mệnh, Vì sao lạc, Tham vọng sang giàu, Bi tình song sinh...