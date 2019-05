Nữ diễn viên xinh đẹp bị tông chết trên cao tốc có nồng độ cồn vượt ngưỡng

Theo hãng tin Hàn Quốc CBS No Cut News, kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy Han Ji Seong có nồng độ cồn trong máu xấp xỉ 0,1%. Được biết, ở Hàn Quốc nếu nồng độ cồn trong máu một người đang lái xe từ 0,08% trở lên thì họ đang vi phạm luật. Lái xe với nồng độ cồn trong máu 0,1% là đủ để bị thu hồi giấy phép lái xe ở Hàn Quốc.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 3 giờ 3 phút rạng sáng 6.5 trên đường cao tốc dẫn vào sân bay quốc tế Incheon. Qua thẩm tra, chồng Han Ji Seong cho biết lúc đó anh cần đi vệ sinh gấp vì vậy nữ diễn viên đã dừng xe lại ở làn đường thứ hai trên cao tốc (có 3 làn đường). Dựa vào hộp đen của chiếc xe, cảnh sát cho biết Han Ji Seong cũng rời khỏi xe và di chuyển về phía sau cốp xe sau đó 10 giây. Một chiếc taxi nhìn thấy chồng cô rời khỏi xe nên nhanh chóng chuyển làn đường và đâm vào Han Ji Seong, cô bị văng vào làn đường thứ nhất thì bị thêm một chiếc SUV đâm vào, tử vong tại chỗ.

Ảnh: Chụp màn hình CBS no cut news Hình ảnh về vụ tai nạn của Han Ji Seong

Chồng của Han Ji Seong không hề biết vụ tai nạn thương tâm diễn ra, cho đến khi anh quay trở lại. Thừa nhận với cảnh sát rằng anh đã có uống rượu nhưng lại không biết vợ mình có uống rượu và tại sao cô lại dừng xe ở giữa đường cao tốc.

Han Ji Seong là một ca sĩ, diễn viên tài năng, cô từng là thành viên của nhóm nhạc B.Dolls ra mắt vào năm 2010. Sau đó cô chuyển hướng sang diễn xuất và góp mặt ở một số bộ phim như: Second to last love (2016), Happy Sisters (2017)… Sự ra đi của nữ diễn viên Han Ji Seong khi ở tuổi còn rất trẻ khiến nhiều người tiếc thương.