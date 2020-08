Nữ du khách Pháp bị bắt giữ vì quay video khỏa thân trên cầu thiêng Ấn Độ

Hãng AFP dẫn nguồn tin từ cảnh sát bang Uttarakhand hôm 29.8 cho biết Marie-Helene (27 tuổi, du khách người Pháp) đã bị bắt giam hôm 27.8 sau khi đăng tải đoạn phim quay cảnh khỏa thân của chính mình trên cây cầu linh thiêng Lakshman Jhula. Cây cầu Lakshman Jhula trở nên nổi tiếng khắp thế giới nhờ ban nhạc huyền thoại The Beatles vào những năm 1960 và hiện vẫn là điểm thu hút du khách cùng những người tập yoga.

R.K. Saklani, trưởng đồn cảnh sát nơi người phụ nữ bị bắt, cho biết: “Có thể ở Pháp, những điều này không bị coi là phản cảm. Nhưng Rishikesh là một thánh địa và Lakshman Jhula là nơi các vị thần Hindu như Ram, anh trai Lakshman và vợ Sita băng qua sông Hằng”. Cảnh sát xác định người phụ nữ trẻ đã ở thành phố Rishikesh từ tháng 3, ngay trước khi lệnh phong tỏa phòng ngừa dịch Covid-19 trên khắp Ấn Độ được áp dụng.

Cảnh sát địa phương cho biết: “Cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy bán các chuỗi hạt đeo cổ trên mạng và các hình ảnh nhằm mục đích quảng bá việc kinh doanh”. Ngoài đoạn video khỏa thân trên cầu, Marie-Helene còn chụp ảnh khỏa thân trong phòng khách sạn. Cảnh sát được thông báo về vụ việc sau khi đoạn video và hình ảnh khỏa thân của cô được đăng trên mạng xã hội

Theo tin từ cảnh sát, Marie-Helene đã được tại ngoại và vụ việc có thể sẽ mất vài tháng để xử lý. Điện thoại di động của cô ta đã bị thu giữ để điều tra. Người phụ nữ trẻ hiện phải đối mặt với các cáo buộc theo luật Internet của Ấn Độ với mức án tối đa 3 năm tù nếu bị kết tội.

Farah Haque bất ngờ cởi bỏ quần áo, la hét và hát hò ầm ĩ trong một ngôi đền ở tỉnh Chiang Mai (Thái Lan)

Trước đây có nhiều vụ tương tự, mới đây nhất là một nữ du khách trong tình trạng say xỉn, khỏa thân, la hét và hát hò ầm ĩ trong một ngôi đền ở tỉnh Chiang Mai của Thái Lan. Kẻ rấy rối là Farah Haque (28 tuổi), du khách đến từ Bangladesh. Giữa tháng 8.2020, Haque đến ngôi đền ở Chiang Mai, bất ngờ cởi bỏ quần áo, ngồi lên tay vịn của một lan can làm bằng nhôm trong đền vừa uống bia vừa la hét. Theo tờ The Sun, cảnh sát Thái Lan đã khống chế nữ du khách này và đưa cô tới bệnh viện gần đó.