'Nữ hoàng ảnh lịch’ Diễm My khoe nhan sắc rực rỡ cách đây hơn 30 năm

Trên trang cá nhân, Diễm My gây chú ý khi đăng tải hình ảnh khoe dung nhan “nghiêng nước nghiêng thành” của mình. Cô chú thích bức ảnh được chụp năm 1987, nghĩa là lúc đó Diễm My 25 tuổi. Trong hình ảnh đăng tải, Diễm My sở hữu nhan sắc nổi bật với gương mặt trái xoan, sống mũi cao, thẳng tự nhiên, đôi mắt sâu hút hồn. "Nữ hoàng ảnh lịch" theo phong cách tân cổ điển cùng lối make up đậm làm tôn lên gương mặt xinh đẹp rạng rỡ. Được biết, thời điểm này nữ diễn viên Mẹ chồng được xem là biểu tượng sắc đẹp của thập niên 1980, cô liên tục xuất hiện trên các hãng lịch và được mời làm người mẫu ảnh.

Bức ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng trăm bình luận. Dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của bà xã doanh nhân Hà Tôn Đức và khẳng định cô sở hữu nhan sắc cực phẩm. Theo nhiều khán giả, Diễm My không chỉ bị thời gian bỏ quên, mà còn được ưu ái thêm phần thăng hoa đáng ghen tị. Danh hài Thúy Nga chia sẻ: “Đẹp quá chị ơi". Một khán giả bày tỏ: “Chị đẹp đến nỗi thời gian phải ghen tị với chị. Ngày ấy làm gì có thẩm mỹ viện như giờ. Chị đẹp chưa bao giờ phai sắc”. Một chủ khoản nhận xét: “Đến giờ chị My vẫn xinh đẹp như xưa. Điều hay nhất đó là vẻ đẹp tự nhiên của chị không hề thay đổi". “Vừa đẹp vừa có duyên, một nét đẹp tự nhiên không chỉnh sửa. Phải gọi là cực phẩm”, một fan bình luận.

Nhan sắc đài cát với gương mặt lai Tây, từ sống mũi cao, thẳng và khuôn miệng duyên dáng của Diễm My năm 25 tuổi khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa Ảnh: FBNV

Ngoài ra, hàng loạt người hâm mộ cũng nhắc lại kỷ niệm một thời với Diễm My: "Hồi xưa em chuyên gia sưu tầm sổ tay bìa là ảnh chị, mê lắm ạ", "Diễm My, Mộng Vân thời đó xuất hiện rất nhiều trên các bìa lịch", "Cơ quan bố em năm nào cũng in ảnh lịch mà năm nào chị cũng ở trang nhất hồi đó ạ", "Cô quá đẹp ạ. Tuổi thơ của cháu là những tấm lịch treo ảnh cô và một vài diễn viên nổi tiếng nữa. Giờ cô vẫn đẹp".

Diễm My có cuộc sống giàu sang và hạnh phúc trong gia đình 3 thế hệ với doanh nhân Hà Tôn Đức. Đặc biệt, nữ diễn viên cũng tự hào khi có hai cô con gái xinh đẹp và tài giỏi Ảnh: FBNV

Diễm My thường được ngợi ca bởi những danh hiệu như "mỹ nhân không tuổi" hay "nữ hoàng ảnh lịch". Sau khi tạo dấu ấn mạnh mẽ với hàng triệu cuốn lịch treo trong mỗi gia đình Việt vào những năm 1990, Diễm My tiếp tục thử sức với lĩnh vực điện ảnh và gặt hái được nhiều thành công. Hiện tại, dù sắp cán mốc U60, Diễm My vẫn khiến nhiều người trầm trồ với vẻ đẹp "không tuổi". Ngoài nhan sắc, cuộc sống hạnh phúc của cô bên chồng là doanh nhân Hà Tôn Đức cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1962 khá kín tiếng, cô ít chia sẻ về hôn nhân hay những chuyện riêng tư.