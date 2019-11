'Nữ hoàng băng giá 2': Hậu truyện an toàn và thiếu đột phá

Mặc dù không được giới chuyên gia đánh giá cao về hiệu ứng lan tỏa của nhạc phim như Frozen 1 với ca khúc Let it go, tuy nhiên, các ca khúc phần này hoàn toàn có thể gây bão. Trở lại sau 6 năm, không chỉ kỹ xảo điện ảnh tiến bộ mà chất lượng âm nhạc của Nữ hoàng băng giá 2 cũng không hề kém cạnh. Những ca khúc lần này đề cao tình cảm, giá trị sống và sự gắn kết giữa hai chị em Elsa. Đáng quan tâm, chúng được cài cắm vào những phân cảnh khiến bộ phim bộc lộ được ý nghĩa nhân văn. Mặc dù Elsa tách ra hành động vì sợ Anna gặp nguy hiểm, nhưng chính cô em đã giúp chị vượt qua sinh tử. Tinh thần đồng lòng và yêu thương nhau đã khiến hai nhân vật này tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong phim. “Chúng ta có thể làm được và chúng ta sẽ làm cùng nhau” là một trong những câu thoại đáng nhớ của hai chị em trong phim.