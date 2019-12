'Nữ hoàng gợi cảm' HyunA cùng bạn trai kém tuổi dự đại nhạc hội ‘khủng’ của MBC

Thông tin trên được Koreaboo cùng nhiều trang tin xứ Hàn xác nhận vào sáng 31.12 và khiến fan của đôi trẻ không khỏi mong mỏi cho màn kết hợp của cặp trai tài gái sắc này trên sân khấu hoành tráng của MBC Gayo Daejejun 2019. Trong năm qua, bộ đôi đình đám nhà P-Nation gây tiếng vang nhất định với các dự án âm nhạc riêng. Nếu HyunA vừa trở lại đầy quyến rũ và mê hoặc với Flower Shower thì E’Dawn khẳng định sức hút của mình bằng hit mới Money. Trước tin bộ đôi xác nhận tham gia đại nhạc hội cuối năm của “ông lớn” MBC, người hâm mộ đang rất mong chờ màn kết hợp ngọt ngào của cặp chị - em đình đám Kpop đồng thời hi vọng họ sẽ chiêu đãi khán giả với hai bản hit vừa ra mắt cách đây ít lâu như một món quà tặng fan nhân dịp khép lại năm cũ.

Màn kết hợp của bộ đôi đình đám nhà P-Nation được nhiều fan Kpop ngóng trông vì đây là lần đầu họ công khai biểu diễn trong nhạc hội cuối năm của đài truyền hình quốc gia ẢNH: INSTAGRAM NV

Với chủ đề The Chemistry, MBC Gayo Daejejun 2019 không chỉ có màn kết hợp của HyunA và bạn trai kém tuổi mà còn gây được sức hút lớn khi “nhá hàng” những tên tuổi sẽ cùng bắt tay nhau tạo ra những phần trình diễn thăng hoa trên sân khấu. Cụ thể, Taemin (SHINee) sẽ kết hợp cùng dàn mỹ nhân đình đám của TWICE, bộ tứ tài năng, xinh đẹp của MAMAMOO biểu diễn bên cạnh dàn nam thần SEVENTEEN, mỹ nam Kim Jae Hwan sẽ bắt tay với Kei (Lovelyz) và Yeonjung (Cosmic Girls)… Người hâm mộ Kpop cũng sẽ được dịp chiêm ngưỡng “hiệu ứng hóa học” thú vị giữa ngôi sao kỳ cựu Jang Woo Hyuk và nữ thần tượng 9X Kim Chungha trong đại tiệc âm nhạc hoành tráng từ MBC.

Ngoài ra, chương trình cũng quy tụ dàn thần tượng “cực phẩm” của làng nhạc xứ Hàn như: (G) I-DLE, Red Velvet, NCT 127, Kim Jae Hwan, GOT7, Celeb Five, Kyuhyun, NCT DREAM, Oh My Girl, Lovelyz, Stray Kids, MONSTA X, ASTRO, Song Ga In, Lee Seok Hoon, Jang Woo Hyuk, Sung Si Kyung… Đáng chú ý, MBC Gayo Daejejun 2019 được dẫn dắt bởi bộ ba tài năng: Jang Sung Kyu, YoonA (SNSD) và Cha Eun Woo (ASTRO).

Việc dàn mỹ nhân của Twcice cùng loạt nghệ sĩ đình đám Kpop xác nhận tham gia biểu diễn khiến MBC Gayo Daejejun 2019 trở nên "nóng" hơn bao giờ hết ẢNH: INSTAGRAM TWICE

Cùng với SBS Gayo Daejun và KBS Gayo Daechukje, MBC Gayo Daejejun 2019 là một trong những chương trình hoành tráng nhất dịp cuối năm của ba nhà đài hàng đầu xứ kim chi. Loạt sự kiện kể trên từ lâu đã trở thành bữa ăn tinh thần mà fan Kpop không thể bỏ qua trước khi bước sang năm mới. Đặc biệt, MBC Gayo Daejejun năm nay khiến cộng đồng fan Kpop Việt hết sức mong chờ bởi chương trình vừa được phía Việt Nam mua bản quyền phát sóng trực tiếp với sự kiện chính tại Hàn. Khán giả có thể theo dõi đại nhạc hội hoành tráng của MBC vào tối 31.12.2019 trên Danet cũng như hệ thống FPT Play.