Nữ hoàng trang sức Mỹ Duyên đổi nghệ danh trước khi lên đường dự thi 'Miss Global'

Chiều 2.1, sự kiện công bố đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Global 2019 (Hoa hậu Toàn cầu) đã chính thức diễn ra. Nữ hoàng trang sức 2017 Nguyễn Thị Mỹ Duyên là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi này.

Nhân dịp này, Mỹ Duyên cũng thông báo về việc cô đổi nghệ danh thành Keva Nguyễn trước giờ lên đường. Cô hi vọng, nghệ danh mới sẽ đem đến những may mắn cho cô trên con đường sự nghiệp. Người đẹp gốc Bến Tre chia sẻ: "Thật ra cái tên Keva Nguyễn là duyên. Khi tôi quyết định đổi tên thành Keva Nguyễn cũng được xem là cột mốc đánh dấu sự trở lại của mình cũng như cuộc đời của mình khi bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế. Tôi mong muốn cái tên mới sẽ giúp mình mạnh mẽ hơn. Tôi tin tưởng nghệ danh mới sẽ đem đến nhiều may mắn cho mình".

Nữ hoàng trang sức 2017 Mỹ Duyên được trao sash đại diện Việt Nam tham dự Miss Global 2020 Ảnh: Huy Trần

Để chuẩn bị cho việc thi Miss Global, người đẹp sinh năm 1994 đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ 1 năm trước. "Trong khoảng thời gian qua, tôi đã học rất nhiều như các kỹ năng catwalk, vũ đạo, MC, ngoại ngữ cũng như trau dồi kỹ lưỡng nhiều kỹ năng khác nữa. Gần đây, tôi lại may mắn có cơ hội khi tham gia cuộc thi Global Asian Model tại Philippines để cọ xát và học hỏi. Tôi tự tin mình đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhất có thể. Vì vậy, tôi rất nóng lòng chờ đợi được hô vang hai tiếng “Việt Nam” tại cuộc thi để giới thiệu mình", cô nói.

Tại buổi họp báo, Keva Nguyễn cũng giới thiệu bộ trang phục dân tộc mà cô sẽ trình diễn tại Miss Global năm nay. Bộ trang phục mang tên “Gánh quê hương” do nhà thiết kế Huỳnh Huấn thực hiện. "Gánh quê hương” là một bức tranh mang đậm màu sắc làng quê Việt Nam, từ cánh đồng lúa với những cánh cò, lũy tre làng, áo bà ba của các bà các mẹ và đặc biệt là hình ảnh đôi quang gánh gắn liền với lịch sử, nét đẹp văn hóa dân gian của con người Việt Nam Trang phục dân tộc từng "đo ny đóng giày" cho Khả Trang, nay được Mỹ Duyên thay đổi và hoàn thiện hơn để đem đến Miss Global 2020 Ảnh: TL/Huy Trần Tuy nhiên nhiều khán giả đã nhận ra đây là thiết kế từng được Khả Trang dự định đem đến Hoa hậu Siêu quốc gia 2016. Nói về điều này, Keva Nguyễn cho biết: "Năm trước, khi thấy chị Khả Trang tham gia và chọn trang phục dân tộc dự thi thì bản thân tôi rất ngưỡng mộ và cảm nhận được vẻ đẹp, tầm vóc bộ trang phục mà chị ấy chọn. Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy tiếc khi chị Khả Trang đã đầu tư chỉnh chu nhưng hình ảnh không được công bố chính thức rộng rãi và truyền tải hết. Lần này trở lại, giống bộ trang phục mà tôi mang trên người như áo bà ba, quang gánh đậm chất làng quê Việt Nam, tôi muốn truyền tải hình ảnh tốt hơn và quảng bá tốt hơn về bộ trang phục dân tộc này".