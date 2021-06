'Nụ hồng' nhí Julia Butters vào vai lấy cảm hứng từ em gái của Steven Spielberg

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg sẽ được sản xuất từ hè này dù chưa có tiêu đề chính thức. Vai diễn của nữ diễn viên 12 tuổi được lấy cảm hứng từ một trong những người em gái của nam đạo diễn lừng danh Hollywood. Nguồn tin của Variety chưa tiết lộ nhân vật của Julia Butters lấy cảm hứng từ người em nào của ông. Đạo diễn Steven Spielberg có 3 người em gái là Anne Spielberg, Sue Spielberg và Nancy Spielberg. Trong đó, người em lớn tuổi nhất là Anne Spielberg từng theo anh trai làm phim và làm việc trong công ty sản xuất phim của anh mình là Amblin Entertainment.

Dự án mới nhất của cha đẻ phim Jaws (1975) kể về thời thơ ấu của ông hồi thập niên 1950 và 1960, đồng thời là sự hoài niệm về những bước đi chập chững của ông trên con đường của môn nghệ thuật thứ bảy. Ông là một trong hững đạo diễn thuộc hàng gạo cội trong giới làm phim ở Hollywood với những tác phẩm rất nổi tiếng trong lịch sử diện ảnh như Close Encounters of the Third Kind (1977), Raiders of the Lost Ark (1981), E.T. the Extra-Terrestrial (1982), Jurassic Park (1993), Schindler's List (1993), A.I. Artificial Intelligence (2001)... Bộ phim gần nhất của ông là West Side Story, lấy đề tài nhạc kịch, dự kiến xuất xưởng ngày 10.12.2021.