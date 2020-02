Nữ MC qua đời, khán giả lên án mạng xã hội và báo lá cải

Caroline Flack, 40 tuổi, người dẫn chương trình (MC) nổi tiếng của I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, The Xtra Factor, gần nhất là Love Island, được tìm thấy đã chết trong căn hộ ở London (Anh) ngày 15.2. Luật sư riêng của nữ MC cho biết cô qua đời tại nhà riêng do tự tử. Bạn bè của người dẫn chương trình đã cáo buộc nguyên nhân khiến cô đưa ra quyết định kết liễu cuộc đời là do những tin tức báo chí lá cải và sự chế giễu của các phương tiện truyền thông xã hội sau khi cô bị buộc tội tấn công bạn trai của mình vào tháng 12.2019.