Nữ minh tinh ‘Cuốn theo chiều gió’ mừng sinh nhật 104 tuổi

Trên trang Facebook của Olivia de Havilland, người đại diện chia sẻ bức ảnh nữ minh tinh Cuốn theo chiều gió kèm theo lời chúc mừng sinh nhật: “Hôm nay ngày 1.7, chúng tôi xin chúc mừng sinh nhật 104 tuổi bà Olivia và những thành tựu đáng kinh ngạc của bà cả trên màn ảnh lẫn cuộc đời. Cảm ơn bà vì tất cả, Olivia”.

Theo New York Post, sức khỏe của nữ diễn viên người Mỹ gốc Anh vẫn ổn định dù cao tuổi. Tờ báo cho biết bà còn đăng ảnh đi xe đạp hồi năm ngoái. Người hâm mộ gửi lời chúc mừng sinh nhật đến nữ diễn viên, hy vọng bà giữ được sức khỏe tốt. Olivia de Havilland được mệnh danh là diễn viên sống lâu nhất của thời đại hoàng kim Hollywood.

Bà Olivia de Havilland đạp xe vào tháng 7.2019 Ảnh: Facebook Mỹ nhân cuối cùng của ‘thế hệ vàng Hollywood’

Bà Olivia de Havilland sinh năm 1916 tại Tokyo (Nhật Bản), cùng bố mẹ (người Anh) chuyển đến bang California (Mỹ) 3 năm sau đó. Bà là ngôi sao màn bạc đắt giá từ những năm 1930 đến 1950, vốn được cho là giai đoạn hoàng kim của Hollywood. Năm 19 tuổi, Olivia de Havilland tham gia phim A Midsummer Night’s ( Giấc mộng đêm hè , 1935) và sau đó nhận được hợp đồng 7 năm với hãng Warner Bros.

Trong giai đoạn hoàng kim của Hollywood, bà 5 lần được đề cử giải Oscar và hai lần giành chiến thắng tượng vàng danh giá cho phim To Each His Own (Cho riêng mình, 1946) và The Heiress (Nữ thừa kế, 1949).

Olivia de Havilland được biết đến với vai Melanie Hamilton (em chồng kiêm bạn thân của nhân vật nữ chính Scarlett O’Hara) trong tác phẩm kinh điển Cuốn theo chiều gió (Gone with the Wind) năm 1939. Những bộ phim gây tiếng vang khác của bà là Captain Blood (Đội trưởng máu, 1935), The Adventures of Robin Hood (Những cuộc phiêu lưu của Robin Hood, 1938), Hold Back the Dawn ( Giữ lại bình minh , 1941), The Snake Pit (Hang rắn, 1948)…

Từ trái sang: Diễn viên Hattie McDaniel, Olivia de Havilland và Vivien Leigh trong phim Cuốn theo chiều gió Ảnh: People

Năm 1965, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim Cannes. Minh tinh Cuốn theo chiều gió từng chia sẻ với tạp chí Variety rằng ban đầu bà bị đe dọa khi ngồi ở vị trí này. Thế nhưng sau đó bà cảm thấy hào hứng vì được trở thành một thành viên nữ của ban giám khảo toàn là đàn ông.

Tháng 11.2008, Tổng thống George W. Bush trao cho bà Huân chương Nghệ thuật Quốc gia. Thời điểm đó, bà Olivia de Havilland 92 tuổi. Tháng 6.2017, bà trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất nhận được danh hiệu Dame (Phu nhân) từ Nữ hoàng Elizabeth II. Bà cũng được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood và nhận Huân chương Nghệ thuật Quốc gia và Bắc đẩu bội tinh.