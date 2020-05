Nữ nhiếp ảnh gia chụp ảnh ban nhạc The Beatles qua đời

Astrid Kirchherr mất tại Hamburg (Đức) - nơi bà lần đầu tiên phát hiện ra ban nhạc The Beatles. Mark Lewisohn – người ghi lại lịch sử của ban nhạc The Beatles đã thông báo tin buồn này: “Bà ra đi khi chỉ còn tám ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 82”.

“Món quà của bà ấy dành cho The Beatles là vô cùng lớn và vô giá. Astrid Kirchherr thật thông minh, luôn truyền cảm hứng, nghệ sĩ rất sáng tạo, táo bạo trong nghệ thuật . Bà xinh đẹp, thông minh, yêu thương và nâng đỡ nhiều người”, Lewisohn viết.

Astrid Kirchherr (giữa), bên trái là Ringo Starr và John Lennon khi quay phim A Hard Day's Night ẢNH: THE NEW YORK TIMES

“Astrid Kirchherr đã chụp một số bức ảnh mang tính biểu tượng nhất của The Beatles và giúp phát triển hình ảnh của ban nhạc lừng danh ra thế giới . Bà qua đời vì ung thư sau thời gian ngắn phát hiện bệnh”, tuần báo Die Zeit (Đức) đưa tin.

Vào năm 1960, Astrid Kirchherr đang làm trợ lý nhiếp ảnh thì tình cờ gặp nhóm nhạc rock của Anh, theo báo The Los Angeles Times (Mỹ). Bạn trai lúc đó của cô, nhạc sĩ Klaus Voormann đã bị The Beatles mê hoặc khi anh nhìn thấy họ tại một câu lạc bộ và sau đó thuyết phục Astrid Kirchherr đến gặp họ.

“Cả cuộc đời tôi đã thay đổi trong một vài phút. Tất cả những gì tôi muốn là được ở bên họ và biết đến họ”, Astrid Kirchherr nói với người viết tiểu sử The Beatles là Bob Spitz, theo báo The Times (Anh).

Ảnh chụp ban nhạc The Beatles (từ trái sang Pete Best, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney và Stuart Sutcliffe) tại một hội chợ ở Hamburg, Đức vào năm 1960 ẢNH: ASTRID KIRCHHERR

Nữ nhiếp ảnh gia đã chụp bức ảnh đầu tiên của The Beatles tại hội chợ của thành phố Hamburg khi Pete Best còn là tay trống và Stuart Sutcliffe - người sau này trở thành chồng sắp cưới của Astrid Kirchherr là tay guitar bass của The Beatles. Theo báo The Guardian (Anh), Astrid Kirchherr được ghi nhận đã mang đến cho Stuart Sutcliffe kiểu tóc bum bê, sau đó trở thành biểu tượng cho ban nhạc.

Astrid Kirchherr đã gần gũi với The Beatles trong nhiều năm, làm việc như một nhiếp ảnh gia của ban nhạc trong bộ phim đầu tiên của nhóm: A Hard Day's Night ra mắt năm 1964. Năm 1968, bà đã chụp nhiều ảnh trong dự án album solo của George Harrison là Wonderwall Music.

Sau khi nghe tin Astrid Kirchherr qua đời, một số cựu thành viên và bạn bè của nhóm The Beatles đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với nữ nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông xã hội.

“Chúa phù hộ cho Astrid một con người xinh đẹp. Cô ấy đã chụp những bức ảnh tuyệt vời về hòa bình và tình yêu”, Ringo Starr viết trên Instagram hôm 15.5.

Vợ của George Harrison, Olivia và con trai Dhani cũng vinh danh Astrid Kirchherr vì những gì bà đã làm với cố nghệ sĩ George Harrison. “Kính gửi cô Astrid, con thực sự ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô trong cuộc đời này. Cô luôn rất tốt bụng và yêu thương con. Xin Chúa ban phước cho cô”, Dhani viết.

Olivia nhớ nữ nhiếp ảnh gia Astrid Kirchherr là “người phụ nữ ngọt ngào nhất, rất chu đáo, tốt bụng và tài năng. Chị có đôi mắt tinh tường để nắm bắt mọi khoảnh khắc. Gia đình chúng tôi yêu chị ấy. Tôi thực sự rất buồn nhưng vinh dự khi biết chị”.